Пока все по плану - межбанк сегодня с утра уже минус 3 копейки.
Но, думаю, что до 28 сегодня не упадем. Может завтра? Хотя с такой же вероятностью курс может двинуться в сторону 28.20 и выше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:18
Пока все по плану - межбанк сегодня с утра уже минус 3 копейки.
Но, думаю, что до 28 сегодня не упадем. Может завтра? Хотя с такой же вероятностью курс может двинуться в сторону 28.20 и выше.
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,кажете... ну-ну. Хіба... - якщо затиснути свої "фаберже" в лещатах )
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Немного юмора:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48226 ... l-derzhavy
...........У нас є реальний шанс переламати стару бюрократичну модель і закласти цивілізовані правила швидкісного розвитку країни. Де внутрішній бізнес починає розвиватися, генерувати капіталізацію, створювати високоефективну економіку, що дає можливость створювати великі фонди для забезпечення пенсіонерів і соціально незахищені категорії гідним доходом. Де кожен громадянин держави відчуває турботу і підтримку.
Такое впечатление, что есть две страны, одна,гды мы живем, и другая - где живут чиновники, и их обслуга. Это даже не Нью Васюки,это что-то круче.
Почему гривна на фоне КВД и жесткого дефицита свободных денег у населения и бизнеса до сих пор не на 26-27, ну хотя бы 27-50.
Ответ вероятно в офигенной разбалансированности,
это как едет авто и по дороге из него гайки и болтики сыпятся.
Я не знаю,но что мне одному кажется,что визит главы НБУ Шевченко в Вашингтон больше похож на истерику. Никто его не звал,и вот поехал что-то выпрашивать.
Но,незванный гость как известно хуже..., вот и практически просто
туристическая поездка получилась.
В свете Байдена
скорее всего будут вначале тянуть до :
-его вступления в должность
-а потом он лично будет тянуть, так как у него могут быть свои планы относительно развития ситуации, учитывая прохладное отношение к некоторым нашим фигурам
-так что где-то в феврале на нашем валютном рынке может стать очень весело, учитывая что скорее всего к этому времени МВФ не засветит, а многие экономические консервы к этому времени могут взорваться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 17 лис, 2020 11:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Непонятно почему дефицит денег у населения должен укреплять курс гривны которой у населения нет. Граждане США не приезжают сюда в надежде купить гривну, потому нет никаких предпосылок того что нежелание граждан Украины расставаться с гривной которой у них просто нет увеличит для граждан США цену гривны. Всё с точностью до наоборот: экономика затормаживается ещё больше, это вызывает не только дефицит гривны в карманах населения и бизнеса, но и снижение потребности кого-либо из-вне в гривне так как Украина перестаёт предлагать что-то что представляет ценность.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:03
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:06
vitaliy_berdinskikh
https://news.finance.ua/ua/news/-/48226 ... l-derzhavy
Нет ,ну что тут непонятного:
Если колесика механизма хорошо смазаны и крутятся, все идет по мультику, бизнес получает неплохой доход - немножко легче отдает часть дохода наемникам, не урезает, а что-то там поощряет наоборот, соответственно человек идет на потребительсикй рынок, потребляет товары и услуги, возникает ниша,которую надо заполнять - что-то производить, расширять рабочие места в сфере услуг и т.п.
Бизнес развивается, наемники имеют стабильный доход, что-то там лишнее свободное идет в кассы ,или на ЧР покупает валюту.
Бизнес также более менее жирует, кеш идет не на то,чтобы концы с концами свести,заплатить монополиям,наемникам и за аренду, а еще-что-то остается,что-то на развитие пойдет, а что-то и в валюту.
А когда в колеса машины вставили десять палок железных-куда ж она поедет.
А если не поедет-зачем ей покупать бензин, т.е. валюту,
ну так на "мужицкий ум" рассуждаю.
Палок очень много:
-вызывающие недоумение законопроекты
-кипящий энергорынок
-раздутые аппетиты, вон Рада и НБУ снова новых иномарок прикупают,
чиновники размножаются как кролики
-схемы пылесосят все, что имеет еще денежное накопление в стране, прикрутили совсем мизер
-офшоры работают, упрощенка для жирных котов работает
-лодка раскачивается, каждый из игроков думает-лучше я утоплю кораблик,но только чтобы я был капитаном и т.п.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:09
Ви постачаєте електроенергію за якою ціною?
А споживаєте?
А звідки в енергоатома збитки?
Придивіться. Десь тут по любому є воровство!
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А в 2013-2014 много денег у населения было? Но Азиров не возвращал ПДВ и собирал налоги наперед... курс держался, пружина сжималась, а долги никуда не девались. Ничего не напоминает? Тогда не было пирамиды ОВГЗ и сумасшедшего долга по зеленому тарифу, но тогда на Нафтогаз шли дотации.
Вам лично много от свежепечатанных 10 мдрд перепало? А в масштабах страны они неизбежно ведут к обесцениванию нац.валюты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:19
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.11.2020.......................28,0954
Гривна укрепилась почти на 2 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред сверху на полкопейки и еще немного постояли. К 10-40 опустились на полкопейки и надолго уравновесились. Незадолго до 12 выросли на копейку.
В мире доллар падает. Котировки евро, приподнявшись в начале сессии, теперь растут очень плавно.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1100 (возможно уточнение), что на полкопейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно снизились. Каких-либо серьезных движений не было. Самым весомым фактором оказался переток в казначейство, но и он был менее миллиарда.
В пятницу объем валютного рынка символически вырос с 342.6 до 352.5 млн, оставшись на весьма низком уровне. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и изрядно перевесило сократившийся спрос. Удивительно, что при таком превышении обошлось без участия НБУ.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Була, внутрішній держборг, за чотири роки, зріс втричі, зовнішній в півтора рази.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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