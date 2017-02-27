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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6790679167926793

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 231
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:18

Пока все по плану - межбанк сегодня с утра уже минус 3 копейки.
Но, думаю, что до 28 сегодня не упадем. Может завтра? Хотя с такой же вероятностью курс может двинуться в сторону 28.20 и выше.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,кажете... ну-ну. Хіба... - якщо затиснути свої "фаберже" в лещатах )
https://censor.net/ua/news/3231472/defi ... kolyshniyi
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Немного юмора:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48226 ... l-derzhavy
...........У нас є реальний шанс переламати стару бюрократичну модель і закласти цивілізовані правила швидкісного розвитку країни. Де внутрішній бізнес починає розвиватися, генерувати капіталізацію, створювати високоефективну економіку, що дає можливость створювати великі фонди для забезпечення пенсіонерів і соціально незахищені категорії гідним доходом. Де кожен громадянин держави відчуває турботу і підтримку.

Такое впечатление, что есть две страны, одна,гды мы живем, и другая - где живут чиновники, и их обслуга. Это даже не Нью Васюки,это что-то круче.

Почему гривна на фоне КВД и жесткого дефицита свободных денег у населения и бизнеса до сих пор не на 26-27, ну хотя бы 27-50.

Ответ вероятно в офигенной разбалансированности,
это как едет авто и по дороге из него гайки и болтики сыпятся.

Я не знаю,но что мне одному кажется,что визит главы НБУ Шевченко в Вашингтон больше похож на истерику. Никто его не звал,и вот поехал что-то выпрашивать.
Но,незванный гость как известно хуже..., вот и практически просто
туристическая поездка получилась.
В свете Байдена
скорее всего будут вначале тянуть до :
-его вступления в должность
-а потом он лично будет тянуть, так как у него могут быть свои планы относительно развития ситуации, учитывая прохладное отношение к некоторым нашим фигурам
-так что где-то в феврале на нашем валютном рынке может стать очень весело, учитывая что скорее всего к этому времени МВФ не засветит, а многие экономические консервы к этому времени могут взорваться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Почему гривна на фоне КВД и жесткого дефицита свободных денег у населения и бизнеса до сих пор не на 26-27, ну хотя бы 27-50.

Непонятно почему дефицит денег у населения должен укреплять курс гривны которой у населения нет. Граждане США не приезжают сюда в надежде купить гривну, потому нет никаких предпосылок того что нежелание граждан Украины расставаться с гривной которой у них просто нет увеличит для граждан США цену гривны. Всё с точностью до наоборот: экономика затормаживается ещё больше, это вызывает не только дефицит гривны в карманах населения и бизнеса, но и снижение потребности кого-либо из-вне в гривне так как Украина перестаёт предлагать что-то что представляет ценность.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:03

  Alex2007 написав:ну и где многократно обещанные в ноябре 29 или 30, га ?

Ноябрь уже все или шо? Ждите все будет, на верху решают на какой бумаге напечатать 100-200 млрд грн под конец года.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:06

vitaliy_berdinskikh
https://news.finance.ua/ua/news/-/48226 ... l-derzhavy
Нет ,ну что тут непонятного:

Если колесика механизма хорошо смазаны и крутятся, все идет по мультику, бизнес получает неплохой доход - немножко легче отдает часть дохода наемникам, не урезает, а что-то там поощряет наоборот, соответственно человек идет на потребительсикй рынок, потребляет товары и услуги, возникает ниша,которую надо заполнять - что-то производить, расширять рабочие места в сфере услуг и т.п.
Бизнес развивается, наемники имеют стабильный доход, что-то там лишнее свободное идет в кассы ,или на ЧР покупает валюту.
Бизнес также более менее жирует, кеш идет не на то,чтобы концы с концами свести,заплатить монополиям,наемникам и за аренду, а еще-что-то остается,что-то на развитие пойдет, а что-то и в валюту.

А когда в колеса машины вставили десять палок железных-куда ж она поедет.
А если не поедет-зачем ей покупать бензин, т.е. валюту,
ну так на "мужицкий ум" рассуждаю.

Палок очень много:
-вызывающие недоумение законопроекты
-кипящий энергорынок
-раздутые аппетиты, вон Рада и НБУ снова новых иномарок прикупают,

чиновники размножаются как кролики :(

-схемы пылесосят все, что имеет еще денежное накопление в стране, прикрутили совсем мизер

-офшоры работают, упрощенка для жирных котов работает

-лодка раскачивается, каждый из игроков думает-лучше я утоплю кораблик,но только чтобы я был капитаном и т.п.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:09

  Вадим Жураковский написав:
  swan forever написав:
  Вадим Жураковский написав:Или чилавек вложился в панели, или чилавек работает на ахметку - третьего не дано.

а где воровство-то?


Ви постачаєте електроенергію за якою ціною?
А споживаєте?
А звідки в енергоатома збитки?

Придивіться. Десь тут по любому є воровство! :wink:
Sawradym
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Непонятно почему дефицит денег у населения должен укреплять курс гривны которой у населения нет.


А в 2013-2014 много денег у населения было? Но Азиров не возвращал ПДВ и собирал налоги наперед... курс держался, пружина сжималась, а долги никуда не девались. Ничего не напоминает? :) Тогда не было пирамиды ОВГЗ и сумасшедшего долга по зеленому тарифу, но тогда на Нафтогаз шли дотации.

Вам лично много от свежепечатанных 10 мдрд перепало? А в масштабах страны они неизбежно ведут к обесцениванию нац.валюты.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:19

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.11.2020.......................28,0954
Гривна укрепилась почти на 2 копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред сверху на полкопейки и еще немного постояли. К 10-40 опустились на полкопейки и надолго уравновесились. Незадолго до 12 выросли на копейку.
В мире доллар падает. Котировки евро, приподнявшись в начале сессии, теперь растут очень плавно.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1100 (возможно уточнение), что на полкопейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно снизились. Каких-либо серьезных движений не было. Самым весомым фактором оказался переток в казначейство, но и он был менее миллиарда.

В пятницу объем валютного рынка символически вырос с 342.6 до 352.5 млн, оставшись на весьма низком уровне. Обороты чистые. Клиентское предложение выросло и изрядно перевесило сократившийся спрос. Удивительно, что при таком превышении обошлось без участия НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Тогда не было пирамиды ОВГЗ

Була, внутрішній держборг, за чотири роки, зріс втричі, зовнішній в півтора рази.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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