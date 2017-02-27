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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:28
lapay написав: Moneta написав:
Тогда не было пирамиды ОВГЗ
Була, внутрішній держборг, за чотири роки, зріс втричі, зовнішній в півтора рази.
овгзшки крутятся в обороте еще с 90х, я имел ввиду нерезидентов под 18% в ней не было. госы могут и пятилетки под 0,1% из под под палки купить, и бесконечно их пролонгировать, даже под убыточные реалии. что сейчас и происходит. вот только слаще от этого не станет
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 12:34
Автор77 написав:
бизнес получает неплохой доход
Если бизнес получает неплохой доход то откуда возьмётся падение спроса на валюту у населения? И это точто про КВД при котором заметная часть бизнеса при сохранении всего объёма затрат получает на четверть или треть меньше доходов?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:00
якщо за три квартала було в середньому до +10 ярдів емісії, так що на разі біля +80 за рік, то до кінця року може дотягне емісія до 100 ярдів.
так що бувший в.о. нехай не нагнітає зраду
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:12
Хранитель всех депо Ощадбанк продолжает держать курс 28.0500 / 28.5200 не верят они
в гривну, как тогда народ может в нее верить?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:16
Автор77 написав:
Все зависит от раскладов выборов.
Как не крути - а это один из важнейших факторов тренда гривны.
Вариант первый. Действующие власти набирают около 20%,ЕС чуть больше 10%,баланс более менее сохраняется прежний.Гривна временно стабильна.
Вариант второй. Действующие власти набирают 15-16%, ЕС 12-13%.Это будет означать полную разбалансировку,и раскачку лодки. Тогда вероятен быстрый поход к 29-50.
Ну и при обеих раскладах, после выборов какое-то время -пару недель гривна может быть стабильна, и даже чуть-чуть скорректироваться вниз.
Причина все та ще - нищета:https://news.finance.ua/ua/news/-/48053 ... 38-5-do-45
........В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%...
Крайняя бедность относительно невелика.
Многие как-то крутятся.
Но и серединка, которая у нас традиционно была огромной, все время уменьшается, люди либо скатываются к экономии на продуктах,либо задумываются над трудовой эмиграцией.
Мелкий и большая часть среднего бизнеса - на мизерных оборотах сейчас.
Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.
Так что не обязательно гривна после выборов сразу же начнет очередную ступеньку вверх покорять, возможна пауза.
Після виборів пішли вниз! І поки стоїмо там внизу на місці! Роздивляємося по сторонам!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:18
75stasstas75 написав:Yuri_61
После выборов курс наоборот растет, идем на 29, а ЭОК 31-32 , так что про 27 следует забыть, от слова навсегда.
Нєа! Наоборот курс не росте!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:21
Українець написав:Вадим Жураковский
Ми ж не протів зеленої енергії, але чому купка шахраїв поприймала закони для грабунку всіх громадян України. Якщо хочуть виробляти зелену енергію раді бога, але тариф повинен визначати ринок, а не "указ". Хай по таких тарифах поставляють собі на свої підприємства. Я наприклад не хочу спосорувати Ахметку.
Так а якось і варіантів немає. Треба дивитися на років 5-10 наперед. Чомусь тиша про те, що з 15 українських енергоблоків здається 9 чи 10, до 2030 року закриється, тому що вийде строк експлуатації. Що будемо робити тоді - копати нові шахти та будувати аналогі буршитнської смердючої тец? Я теж не люблю олігархів, але у 2030 році багато де вже заборонять бензинові авто. Зрозуміло що у нас в Україні все робиться черз ду..у, але так рубати шашкою про зраду з зеленою енергетикою, як в усіх змі де все будується на емоціях, теж не можна.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:36
d44
Зелена енергетикуа сама заживе, коли навкруги все угроблять і тарифи до небес підскочать. Люди вже все рахують чи купувати газ по 11грн чи топити твердим паливом чи електрикою. А розказувати байки про те що в далекому далекому майбутньому космічні кораблі України будуть бороздити простори гадлактики- то це до дітей в садік. В нас немає держави, ну формально ніби є, і немає стратигічних національних інтересів.
Бажаючих платити податки і т.д. в такій державі взагалі немає.
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