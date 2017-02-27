Если бизнес получает неплохой доход то откуда возьмётся падение спроса на валюту у населения? И это точто про КВД при котором заметная часть бизнеса при сохранении всего объёма затрат получает на четверть или треть меньше доходов?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 12:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если бизнес получает неплохой доход то откуда возьмётся падение спроса на валюту у населения? И это точто про КВД при котором заметная часть бизнеса при сохранении всего объёма затрат получает на четверть или треть меньше доходов?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:00
якщо за три квартала було в середньому до +10 ярдів емісії, так що на разі біля +80 за рік, то до кінця року може дотягне емісія до 100 ярдів.
так що бувший в.о. нехай не нагнітає зраду
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:12
Хранитель всех депо Ощадбанк продолжает держать курс 28.0500 / 28.5200 не верят они
в гривну, как тогда народ может в нее верить?
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:16
Після виборів пішли вниз! І поки стоїмо там внизу на місці! Роздивляємося по сторонам!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:18
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Господа мегаэнергетики, вы не могли бы срулить с валютной ветки куда-нибудь в энергетическую или другое место на ваше усмотрение? Заранее спасибо.
Енергетика
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:04
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:26
Предлагаю всем верующим в гривну и не очень верующим заценить график изменения курса USD за период с 2016 по 2019 год. Дальше не рассматриваю из-за пирамиды ОВГЗ.
Из графика видно, что пиковые значения курса обычно приходятся на конец-начало года. Предполагаю, что из-за проблем с бюджетом, из-за проблем с КСУ, КВД, из-за отсутствия денег от МВФ, необходимости отдавать долги, нулевой инвестиционной привлекательности и общего негативного фона, в декабре увидим цифры в 29 грн/долл.
Для себя решил диверсифицировать риски, поэтому зашел в доллар на 60% по 28.25 неделю назад, и планирую ещё откупить на 20-25% из оставшихся 40% гривны, если сходим до 28.05-28,15.
Никого не хочу ни в чём убеждать, просто делаю так, как считаю лучше. Хотелось бы услышать ваши варианты.
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:29
Если не имеете доступа до полной информации, то не распространяйте неправдивые сведения. Лучше тогда уж излагайте свои предположения о коронавирусе на профильной ветке, воздерживаясь, при этом, от своих оценок в области психиатрии в адрес форумчан.
А по ситуации в бюджетной сфере приведу лишь некоторые эпизоды.
В 1998 году офицерский состав ВСУ в течение полугода не получал денежного обеспечения и долг без компенсации вернули лишь в 2000 году.
Долги по судебным решениям против Пенсионного фонда только накапливаются. В октябре в одном из дел суд обязал Пенсионный фонд в течение месяца подать отчет об исполнении судебного решения - ни денег, ни отчета.
Похоже, что кое-кому из льготников Управление социальной защиты не перечислило в конце октября льготу за ЖКХ наличными на ноябрь.
А что может быть в декабре в бюджетной сфере - изложено тут:
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви ще б курси на вокзалі чи аеропорту вказали)) ТАС, Альфа 28.19, 28. 22.
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