Автор77 написав:

Все зависит от раскладов выборов.Как не крути - а это один из важнейших факторов тренда гривны.Вариант первый. Действующие власти набирают около 20%,ЕС чуть больше 10%,баланс более менее сохраняется прежний.Гривна временно стабильна.Вариант второй. Действующие власти набирают 15-16%, ЕС 12-13%.Это будет означать полную разбалансировку,и раскачку лодки. Тогда вероятен быстрый поход к 29-50.Ну и при обеих раскладах, после выборов какое-то время -пару недель гривна может быть стабильна, и даже чуть-чуть скорректироваться вниз.Причина все та ще - нищета:........В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%...Крайняя бедность относительно невелика.Многие как-то крутятся.Но и серединка, которая у нас традиционно была огромной, все время уменьшается, люди либо скатываются к экономии на продуктах,либо задумываются над трудовой эмиграцией.Мелкий и большая часть среднего бизнеса - на мизерных оборотах сейчас.Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.Так что не обязательно гривна после выборов сразу же начнет очередную ступеньку вверх покорять, возможна пауза.