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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6789679067916792

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 231
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:бизнес получает неплохой доход

Если бизнес получает неплохой доход то откуда возьмётся падение спроса на валюту у населения? И это точто про КВД при котором заметная часть бизнеса при сохранении всего объёма затрат получает на четверть или треть меньше доходов?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:00

  alex10 написав:27,кажете... ну-ну. Хіба... - якщо затиснути свої "фаберже" в лещатах )
https://censor.net/ua/news/3231472/defi ... kolyshniyi

якщо за три квартала було в середньому до +10 ярдів емісії, так що на разі біля +80 за рік, то до кінця року може дотягне емісія до 100 ярдів.
так що бувший в.о. нехай не нагнітає зраду
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:12

Хранитель всех депо Ощадбанк продолжает держать курс 28.0500 / 28.5200 не верят они
в гривну, как тогда народ может в нее верить?
Denys2005
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:16

  Автор77 написав:Все зависит от раскладов выборов.

Как не крути - а это один из важнейших факторов тренда гривны.

Вариант первый. Действующие власти набирают около 20%,ЕС чуть больше 10%,баланс более менее сохраняется прежний.Гривна временно стабильна.

Вариант второй. Действующие власти набирают 15-16%, ЕС 12-13%.Это будет означать полную разбалансировку,и раскачку лодки. Тогда вероятен быстрый поход к 29-50.

Ну и при обеих раскладах, после выборов какое-то время -пару недель гривна может быть стабильна, и даже чуть-чуть скорректироваться вниз.

Причина все та ще - нищета:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48053 ... 38-5-do-45

........В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%...

Крайняя бедность относительно невелика.
Многие как-то крутятся.
Но и серединка, которая у нас традиционно была огромной, все время уменьшается, люди либо скатываются к экономии на продуктах,либо задумываются над трудовой эмиграцией.

Мелкий и большая часть среднего бизнеса - на мизерных оборотах сейчас.

Как бы там не было, а двум игрокам - населению и мелким ФОПам - не до долларов сейчас.

Так что не обязательно гривна после выборов сразу же начнет очередную ступеньку вверх покорять, возможна пауза.

Після виборів пішли вниз! І поки стоїмо там внизу на місці! Роздивляємося по сторонам!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:18

  75stasstas75 написав:Yuri_61
После выборов курс наоборот растет, идем на 29, а ЭОК 31-32 , так что про 27 следует забыть, от слова навсегда.

Нєа! Наоборот курс не росте!
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Господа мегаэнергетики, вы не могли бы срулить с валютной ветки куда-нибудь в энергетическую или другое место на ваше усмотрение? Заранее спасибо.

Енергетика
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:04

Индексы активности продолжают падать в направлении мартовских минимумов в большинстве стран вследствие закрытия экономик на карантин

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:26

Предлагаю всем верующим в гривну и не очень верующим заценить график изменения курса USD за период с 2016 по 2019 год. Дальше не рассматриваю из-за пирамиды ОВГЗ.
Зображення

Из графика видно, что пиковые значения курса обычно приходятся на конец-начало года. Предполагаю, что из-за проблем с бюджетом, из-за проблем с КСУ, КВД, из-за отсутствия денег от МВФ, необходимости отдавать долги, нулевой инвестиционной привлекательности и общего негативного фона, в декабре увидим цифры в 29 грн/долл.
Для себя решил диверсифицировать риски, поэтому зашел в доллар на 60% по 28.25 неделю назад, и планирую ещё откупить на 20-25% из оставшихся 40% гривны, если сходим до 28.05-28,15.
Никого не хочу ни в чём убеждать, просто делаю так, как считаю лучше. Хотелось бы услышать ваши варианты.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:29

  Starikan написав:Эту песню я периодически слышу на протяжении десятков лет.
Тем не менее бюджетники исправно получают зарплату, а пенсы - пенсию (кроме нескольких эпизодов в начале 90х).

Если не имеете доступа до полной информации, то не распространяйте неправдивые сведения. Лучше тогда уж излагайте свои предположения о коронавирусе на профильной ветке, воздерживаясь, при этом, от своих оценок в области психиатрии в адрес форумчан.
А по ситуации в бюджетной сфере приведу лишь некоторые эпизоды.
В 1998 году офицерский состав ВСУ в течение полугода не получал денежного обеспечения и долг без компенсации вернули лишь в 2000 году.
Долги по судебным решениям против Пенсионного фонда только накапливаются. В октябре в одном из дел суд обязал Пенсионный фонд в течение месяца подать отчет об исполнении судебного решения - ни денег, ни отчета.
Похоже, что кое-кому из льготников Управление социальной защиты не перечислило в конце октября льготу за ЖКХ наличными на ноябрь.
А что может быть в декабре в бюджетной сфере - изложено тут:
https://censor.net/ua/news/3231472/defi ... kolyshniyi
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Denys2005 написав:Хранитель всех депо Ощадбанк продолжает держать курс 28.0500 / 28.5200 не верят они
в гривну, как тогда народ может в нее верить?

Ви ще б курси на вокзалі чи аеропорту вказали)) ТАС, Альфа 28.19, 28. 22.
stryzhko
 
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