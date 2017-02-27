единственное во что они не верят - в рыночные курсы, какой-то чиновник ощада решил что курс 28,52 значит весь ощад продаёт валюту па 28,52.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:41
единственное во что они не верят - в рыночные курсы, какой-то чиновник ощада решил что курс 28,52 значит весь ощад продаёт валюту па 28,52.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:54
Вот в декабре и посмотрим.
Все перечисленные вами судебные дела - это единичные случаи, не относящиеся к основной массе пенсов и льготников.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............17.11.2020..........18.11.2020
дата розрахунку.............16.11.2020...........17.11.2020
Євро................................33,241.................33,3964...+0.47%
Долар США.....................28,112.................28,1067...-0.02%
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред сверху на полкопейки и еще немного постояли. К 10-40 опустились на полкопейки и надолго уравновесились. Незадолго до 12 выросли на копейку.
В мире доллар падает. Котировки евро, приподнявшись в начале сессии, теперь растут очень плавно.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1100, что на полкопейки выше открытия.
После 12 выросли на копейку. После необычайно короткого обеда продолжили рост. За час выросли на 2.5 копейки. На этом топливо, похоже, закончилось. Немного постояв, отступили на полкопейки вниз.
В мире доллар продолжает снижение, однако не столь интенсивно, как утром.
Официальный курс встретили котировками 28.1250 - 28.1400. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня динамика повеселее, чем вчера, однако чувствуется, что рынок достаточно тонкий.
Этот день в истории:
2019 - 24.7339 (-10) +337
2018 - 27.7550 (-2) +35
2017 - 26.4991 (+2)
2016 - 26.0534 (-29)
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курс долара може впасти на 20% в 2021 році, якщо вакцини від коронавірусу будуть достатньо поширені і допоможуть оживити світову торгівлю та економічне зростання. Про це йдеться в аналітичній записці Citigroup.
Ага, пророкують обвал, тому треба навпаки, закуплятись доларом. Ну і взагалі не бачу логіки - якщо буде вакцина, економіка почне оживати, попит на долар навпаки має зрости. Короче берем поки дешево!
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:17
Да уж странно... Баффетт 2 года сидит в кэше, а "аналитики" загоняют в фондовый пузырь. Вакцина, Байден, Нибиру... все что угодно лишь бы с заголовком "будет дорожать"
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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