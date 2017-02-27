Додано: Вів 17 лис, 2020 16:05

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............17.11.2020..........18.11.2020

дата розрахунку.............16.11.2020...........17.11.2020

Євро................................33,241.................33,3964...+0.47%

Долар США.....................28,112.................28,1067...-0.02%

После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.

Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред сверху на полкопейки и еще немного постояли. К 10-40 опустились на полкопейки и надолго уравновесились. Незадолго до 12 выросли на копейку.

В мире доллар падает. Котировки евро, приподнявшись в начале сессии, теперь растут очень плавно.

Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1100, что на полкопейки выше открытия.

После 12 выросли на копейку. После необычайно короткого обеда продолжили рост. За час выросли на 2.5 копейки. На этом топливо, похоже, закончилось. Немного постояв, отступили на полкопейки вниз.

В мире доллар продолжает снижение, однако не столь интенсивно, как утром.

Официальный курс встретили котировками 28.1250 - 28.1400. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.

Сегодня динамика повеселее, чем вчера, однако чувствуется, что рынок достаточно тонкий.



Этот день в истории:

2019 - 24.7339 (-10) +337

2018 - 27.7550 (-2) +35



2017 - 26.4991 (+2)

2016 - 26.0534 (-29)