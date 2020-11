Додано: Вів 17 лис, 2020 18:01

zzzzzz написав: Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.



Объем маленький. Ставки продолжили рост.



По годовым 300 млн. Ставка выросла на 0,08 п.п. до 10,5%

По трехлеткам 75 млн грн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 11,1%

По долларам 76 млн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 3,77%



Но меня другое интересует, НБУ выдал длинного рефинанса на 16,1 млрд грн. Куда пойдут эти деньги ?

Вчера на бирже нерезы продавали совсем немного ОВГЗ всего на 100 млн, это меньше чем в обычный день.

Что же будет делать Эксим с этими 10,5 млрд которые получил ?





да, странновато, думал что % 70 пойдет в ОВГЗ в этот вторник

остальное на выдачу доступных кредитов

ну не для покупки же доллара выдали рефинанс? туповато как-то и врядле правдоподобно да, странновато, думал что % 70 пойдет в ОВГЗ в этот вторникостальное на выдачу доступных кредитовну не для покупки же доллара выдали рефинанс? туповато как-то и врядле правдоподобно

