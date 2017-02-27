Додано: Вів 17 лис, 2020 17:18

Starikan написав: Все перечисленные вами судебные дела - это единичные случаи, не относящиеся к основной массе пенсов и льготников. Все перечисленные вами судебные дела - это, не относящиеся к основной массе пенсов и льготников.

Вы ошибаетесь, поскольку в Украине существует негласная практика неисполнения судебных решений, принятых против государства в социальных спорах. Поэтому нужно больше уделять внимания реестру дел Евросуда и реестру судебных решений Украины.Например, исходя из дела "Бурмич и другие против Украины", только Евросуду было поданона неисполнение судебных решений, подавляющее большинство из которых по социальным спорам:Обратите внимание наэтого решения.По состоянию на 2013 год было, в пользу которых не было исполнено судебных решений на сумму, которые должны были быть исполнены казначейством путем выплаты живых денег по Закону о государственных гарантиях исполнения судебных решений.Потом продолжили подсчет неисполненных судебных решений, который не был завершен по состоянию на 2017 год, и выявили еще долг в размере, который хотели погасить уже векселями, но кредиторы от них отказались!Итого, общий долг по судебным решениям против государства, подавляющее число которых в социальных спорах,Обратите внимание, что Совет Европы предлагал Украине погасить этот долг с помощью(там же в пункте 126), но, правительство, похоже, отказалось!Таким образом, выполнение решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины", для чего Украине был установлен срок, было провалено, что констатируется промежуточной резолюцией Комитета Министров Совета Европы:Европейские неправительственные организации в сфере защиты прав человека предлагают Евросуду вернуться к рассмотрению дела "Бурмич и другие против Украины" и принять решение по сути жалоб всвязи с бездеятельностью Украины: