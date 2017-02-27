единственное во что они не верят - в рыночные курсы, какой-то чиновник ощада решил что курс 28,52 значит весь ощад продаёт валюту па 28,52.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:41
единственное во что они не верят - в рыночные курсы, какой-то чиновник ощада решил что курс 28,52 значит весь ощад продаёт валюту па 28,52.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:54
Вот в декабре и посмотрим.
Все перечисленные вами судебные дела - это единичные случаи, не относящиеся к основной массе пенсов и льготников.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............17.11.2020..........18.11.2020
дата розрахунку.............16.11.2020...........17.11.2020
Євро................................33,241.................33,3964...+0.47%
Долар США.....................28,112.................28,1067...-0.02%
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на 2.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе сузили спред сверху на полкопейки и еще немного постояли. К 10-40 опустились на полкопейки и надолго уравновесились. Незадолго до 12 выросли на копейку.
В мире доллар падает. Котировки евро, приподнявшись в начале сессии, теперь растут очень плавно.
Справочный курс встретили котировками 28.0950 - 28.1100, что на полкопейки выше открытия.
После 12 выросли на копейку. После необычайно короткого обеда продолжили рост. За час выросли на 2.5 копейки. На этом топливо, похоже, закончилось. Немного постояв, отступили на полкопейки вниз.
В мире доллар продолжает снижение, однако не столь интенсивно, как утром.
Официальный курс встретили котировками 28.1250 - 28.1400. За день выросли на 3.5 копейки относительно открытия и на 1 копейку относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня динамика повеселее, чем вчера, однако чувствуется, что рынок достаточно тонкий.
Этот день в истории:
2019 - 24.7339 (-10) +337
2018 - 27.7550 (-2) +35
2017 - 26.4991 (+2)
2016 - 26.0534 (-29)
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курс долара може впасти на 20% в 2021 році, якщо вакцини від коронавірусу будуть достатньо поширені і допоможуть оживити світову торгівлю та економічне зростання. Про це йдеться в аналітичній записці Citigroup.
Ага, пророкують обвал, тому треба навпаки, закуплятись доларом. Ну і взагалі не бачу логіки - якщо буде вакцина, економіка почне оживати, попит на долар навпаки має зрости. Короче берем поки дешево!
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:17
Да уж странно... Баффетт 2 года сидит в кэше, а "аналитики" загоняют в фондовый пузырь. Вакцина, Байден, Нибиру... все что угодно лишь бы с заголовком "будет дорожать"
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... y-karantyn
Вот тут пишут:
"виходити з кризи доведеться 2-3 роки мінімум"
Согласен в принципе.
Этот дождь скорее всего надолго.
Слишком многие пострадали финансово.
Я прошу разрешения оставлять на ветке иногда пару фраз о РН, ведь - это зеркало экономики,и зеркало курса валют, с определенным лагом конечно 6-9 месяцев лаг.
Это важно и это независимо от экспертов и комментаторов,и даже властей наглядно показывает - что с экономикой и какие перспективы курса.
Есть уже первые индикаторы:
1.С марта заработок, а значит и количество сделок у риэлтеров упало на 70%(много кто дал мне такое инфо)
2.Жилая Киев после суперскачка прошлого года первый раз в долларах вниз на 5% в сентябре.
3.Аренда офисов вниз в 2 раза, ровно в два раза.
Это зеркало будущего нашей экономики.
И зеркало курса гривны в будущем.
Наблюдаем.
Это неплохие реальные индикаторы, их недостаток -это лишь большой лаг,инертность рынка.
Причина на мой взгляд- люди,покупатели реально ждут падения гривны,поэтому плюнули и затаились.Не все это еще понимают.Поэтому события еще впереди.
Как впереди и продолжение низходящего вектора гривны.
Стрелка среднесрочно - вверх, так говорят валютчики.
Краткосрочно возможны качельки небольшие.
Вот доллар падает, уже нет ,к слову, у нас после обеда к вечеру прибавил 4-5 коп.
Но кассирша знакомая в Ощаде на мой традиционный вопрос -застой,скупка,или продажа ?
Ответила вчера - в основном скупка валюты.
От таке, и КВД не в помеху выходит.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:18
Вы ошибаетесь, поскольку в Украине существует негласная практика неисполнения судебных решений, принятых против государства в социальных спорах. Поэтому нужно больше уделять внимания реестру дел Евросуда и реестру судебных решений Украины.
Например, исходя из дела "Бурмич и другие против Украины", только Евросуду было подано 12 148 жалоб на неисполнение судебных решений, подавляющее большинство из которых по социальным спорам:
Обратите внимание на пункт 126 этого решения.
По состоянию на 2013 год было 120 000 человек, в пользу которых не было исполнено судебных решений на сумму 2,5 млрд.грн. (по тогдашнему курсу около 89 млн. евро), которые должны были быть исполнены казначейством путем выплаты живых денег по Закону о государственных гарантиях исполнения судебных решений.
Потом продолжили подсчет неисполненных судебных решений, который не был завершен по состоянию на 2017 год, и выявили еще долг в размере 7,5 млрд.грн. (уже 267 млн. евро по курсу), который хотели погасить уже векселями, но кредиторы от них отказались!
Итого, общий долг по судебным решениям против государства, подавляющее число которых в социальных спорах, 10 млрд.грн. (около 356 млн. евро по тогдашнему курсу).
Обратите внимание, что Совет Европы предлагал Украине погасить этот долг с помощью Международного валютного фонда и Всемирного банка (там же в пункте 126), но, правительство, похоже, отказалось!
Таким образом, выполнение решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины", для чего Украине был установлен срок два года, к октябрю 2019 года, было провалено, что констатируется промежуточной резолюцией Комитета Министров Совета Европы:
Европейские неправительственные организации в сфере защиты прав человека предлагают Евросуду вернуться к рассмотрению дела "Бурмич и другие против Украины" и принять решение по сути жалоб всвязи с бездеятельностью Украины:
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 17 лис, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:20
Что называется - дочистоплюйничались. Интересно, а если мы таки програем у китайцев спор в международном арбитраже - землей рассчитаемся, или возьмем кредит у американцев, и рекомендовавшим саботировать сделку?
Под ногами авторов и исполнителей схемы по отжиму «Мотор Сич» у инвесторов из КНР скоро начнет гореть земля: процесс против Украины для взыскания 3,5 млрд долларов ущерба в международном арбитраже будут вести американские юридические компании, в которых работают экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.
ОФИЦИАЛЬНО с сайта DCH: (
Эту «корпорацию монстров» инвесторы из КНР наняли после того, как устали блуждать в потёмках беспросветной украинской коррупции, в судебных коридорах и подавать прошения АМКУ с просьбами согласовать концентрацию контрольного пакета. Эта череда кидков и унижений — «благодарность» Украины за крупнейшую в ее истории инвестицию в промышленность на миллиард долларов, и за fast-line-пропуск на китайский рынок емкостью до триллиона долларов. И скоро государству Украина в лице каждого украинского налогоплательщика придется заплатить чек на $ 3,5 млрд за рейдерский банкет группки мародеров, наделенных властью.
Фигурантам отжима пора приготовиться, «инвестняни» приглашаются на выход. А долго бегать-то не удастся - мир слишком мал, чтобы долго бегать от экс-директора ФБР и экс-прокурора Калифорнии.
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:45
Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.
Объем маленький. Ставки продолжили рост.
По годовым 300 млн. Ставка выросла на 0,08 п.п. до 10,5%
По трехлеткам 75 млн грн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 11,1%
По долларам 76 млн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 3,77%
Но меня другое интересует, НБУ выдал длинного рефинанса на 16,1 млрд грн. Куда пойдут эти деньги ?
Вчера на бирже нерезы продавали совсем немного ОВГЗ всего на 100 млн, это меньше чем в обычный день.
Что же будет делать Эксим с этими 10,5 млрд которые получил ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:01
да, странновато, думал что % 70 пойдет в ОВГЗ в этот вторник
остальное на выдачу доступных кредитов
ну не для покупки же доллара выдали рефинанс? туповато как-то и врядле правдоподобно
"The quieter you become, the more you are able to hear"
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