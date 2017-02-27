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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6791679267936794

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 231
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
5
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Но кассирша знакомая в Ощаде на мой традиционный вопрос -застой,скупка,или продажа ?
тем кто покупает в Ощаде вообще пофиг какой курс, я бы на них не ориентировался.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:16

Самое интересное. через неделю погашение двух выпусков на 12 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:16

  Striker написав:Предлагаю всем верующим в гривну и не очень верующим заценить график изменения курса USD за период с 2016 по 2019 год. Дальше не рассматриваю из-за пирамиды ОВГЗ.
Зображення

Из графика видно, что пиковые значения курса обычно приходятся на конец-начало года. Предполагаю, что из-за проблем с бюджетом, из-за проблем с КСУ, КВД, из-за отсутствия денег от МВФ, необходимости отдавать долги, нулевой инвестиционной привлекательности и общего негативного фона, в декабре увидим цифры в 29 грн/долл.
Для себя решил диверсифицировать риски, поэтому зашел в доллар на 60% по 28.25 неделю назад, и планирую ещё откупить на 20-25% из оставшихся 40% гривны, если сходим до 28.05-28,15.
Никого не хочу ни в чём убеждать, просто делаю так, как считаю лучше. Хотелось бы услышать ваши варианты.



Теж так вважаю,тому 60-30-10(гр). Євро теж потрібно для стабільності кошика.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:25

  Ethereum написав:
  Striker написав:Предлагаю всем верующим в гривну и не очень верующим заценить график изменения курса USD за период с 2016 по 2019 год. Дальше не рассматриваю из-за пирамиды ОВГЗ.
Зображення

Из графика видно, что пиковые значения курса обычно приходятся на конец-начало года. Предполагаю, что из-за проблем с бюджетом, из-за проблем с КСУ, КВД, из-за отсутствия денег от МВФ, необходимости отдавать долги, нулевой инвестиционной привлекательности и общего негативного фона, в декабре увидим цифры в 29 грн/долл.
Для себя решил диверсифицировать риски, поэтому зашел в доллар на 60% по 28.25 неделю назад, и планирую ещё откупить на 20-25% из оставшихся 40% гривны, если сходим до 28.05-28,15.
Никого не хочу ни в чём убеждать, просто делаю так, как считаю лучше. Хотелось бы услышать ваши варианты.



Теж так вважаю,тому 60-30-10(гр). Євро теж потрібно для стабільності кошика.

судя по волнам, волна 2020/2021 гдєто на 28.5 (кожна волна +0,25 грн +-)
Ми уже її поймали.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.censor.net/news/3231632/spr ... sta_stavok --- Спрос на ОВГЗ в гривне упал ниже 400 миллионов на фоне сдерживания роста ставок

Ставки надо повышать или минфин будет дулю с маком получать (
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:29

  Igneus написав:
  Starikan написав:Все перечисленные вами судебные дела - это единичные случаи, не относящиеся к основной массе пенсов и льготников.

Вы ошибаетесь, поскольку в Украине существует негласная практика неисполнения судебных решений, принятых против государства в социальных спорах. Поэтому нужно больше уделять внимания реестру дел Евросуда и реестру судебных решений Украины.

Например, исходя из дела "Бурмич и другие против Украины", только Евросуду было подано 12 148 жалоб на неисполнение судебных решений, подавляющее большинство из которых по социальным спорам:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192193

Обратите внимание на пункт 126 этого решения.

По состоянию на 2013 год было 120 000 человек, в пользу которых не было исполнено судебных решений на сумму 2,5 млрд.грн. (по тогдашнему курсу около 89 млн. евро), которые должны были быть исполнены казначейством путем выплаты живых денег по Закону о государственных гарантиях исполнения судебных решений.

Потом продолжили подсчет неисполненных судебных решений, который не был завершен по состоянию на 2017 год, и выявили еще долг в размере 7,5 млрд.грн. (уже 267 млн. евро по курсу), который хотели погасить уже векселями, но кредиторы от них отказались!

Итого, общий долг по судебным решениям против государства, подавляющее число которых в социальных спорах, 10 млрд.грн. (около 356 млн. евро по тогдашнему курсу).

Обратите внимание, что Совет Европы предлагал Украине погасить этот долг с помощью Международного валютного фонда и Всемирного банка (там же в пункте 126), но, правительство, похоже, отказалось!

Таким образом, выполнение решения Евросуда в деле "Бурмич и другие против Украины", для чего Украине был установлен срок два года, к октябрю 2019 года, было провалено, что констатируется промежуточной резолюцией Комитета Министров Совета Европы:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_ ... Xq1TR5YX58
https://r2p.org.ua/nepravova-derzhava-n ... -ukrayiny/

Европейские неправительственные организации в сфере защиты прав человека предлагают Евросуду вернуться к рассмотрению дела "Бурмич и другие против Украины" и принять решение по сути жалоб всвязи с бездеятельностью Украины:
https://strasbourgobservers.com/2019/09 ... -restoral/

Я не буду коментировать каждый тезис.
Это долго.
Смотрите.
Три кита мировой цивилизации - это неприкосновенность собственности, равенство перед законом и неизбежность наказания.
Именно хромание последнего, даже на уровне госсударства....
Ведь строгость законов при необязательности их исполнения делает их бесполезными.
Просто попытайтесь понять на простом примене....
Тренога упадет при нестабильной одной ноге, несмотря на прочность первых двух
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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