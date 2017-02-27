Striker написав:Предлагаю всем верующим в гривну и не очень верующим заценить график изменения курса USD за период с 2016 по 2019 год. Дальше не рассматриваю из-за пирамиды ОВГЗ.
Из графика видно, что пиковые значения курса обычно приходятся на конец-начало года. Предполагаю, что из-за проблем с бюджетом, из-за проблем с КСУ, КВД, из-за отсутствия денег от МВФ, необходимости отдавать долги, нулевой инвестиционной привлекательности и общего негативного фона, в декабре увидим цифры в 29 грн/долл. Для себя решил диверсифицировать риски, поэтому зашел в доллар на 60% по 28.25 неделю назад, и планирую ещё откупить на 20-25% из оставшихся 40% гривны, если сходим до 28.05-28,15. Никого не хочу ни в чём убеждать, просто делаю так, как считаю лучше. Хотелось бы услышать ваши варианты.
Теж так вважаю,тому 60-30-10(гр). Євро теж потрібно для стабільності кошика.
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Striker написав:Предлагаю всем верующим в гривну и не очень верующим заценить график изменения курса USD за период с 2016 по 2019 год. Дальше не рассматриваю из-за пирамиды ОВГЗ.
Из графика видно, что пиковые значения курса обычно приходятся на конец-начало года. Предполагаю, что из-за проблем с бюджетом, из-за проблем с КСУ, КВД, из-за отсутствия денег от МВФ, необходимости отдавать долги, нулевой инвестиционной привлекательности и общего негативного фона, в декабре увидим цифры в 29 грн/долл. Для себя решил диверсифицировать риски, поэтому зашел в доллар на 60% по 28.25 неделю назад, и планирую ещё откупить на 20-25% из оставшихся 40% гривны, если сходим до 28.05-28,15. Никого не хочу ни в чём убеждать, просто делаю так, как считаю лучше. Хотелось бы услышать ваши варианты.
Теж так вважаю,тому 60-30-10(гр). Євро теж потрібно для стабільності кошика.
судя по волнам, волна 2020/2021 гдєто на 28.5 (кожна волна +0,25 грн +-) Ми уже її поймали.
Starikan написав:Все перечисленные вами судебные дела - это единичные случаи, не относящиеся к основной массе пенсов и льготников.
Вы ошибаетесь, поскольку в Украине существует негласная практика неисполнения судебных решений, принятых против государства в социальных спорах. Поэтому нужно больше уделять внимания реестру дел Евросуда и реестру судебных решений Украины.
Например, исходя из дела "Бурмич и другие против Украины", только Евросуду было подано 12 148 жалоб на неисполнение судебных решений, подавляющее большинство из которых по социальным спорам: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192193
Обратите внимание на пункт 126 этого решения.
По состоянию на 2013 год было 120 000 человек, в пользу которых не было исполнено судебных решений на сумму 2,5 млрд.грн. (по тогдашнему курсу около 89 млн. евро), которые должны были быть исполнены казначейством путем выплаты живых денег по Закону о государственных гарантиях исполнения судебных решений.
Потом продолжили подсчет неисполненных судебных решений, который не был завершен по состоянию на 2017 год, и выявили еще долг в размере 7,5 млрд.грн. (уже 267 млн. евро по курсу), который хотели погасить уже векселями, но кредиторы от них отказались!
Итого, общий долг по судебным решениям против государства, подавляющее число которых в социальных спорах, 10 млрд.грн. (около 356 млн. евро по тогдашнему курсу).
Обратите внимание, что Совет Европы предлагал Украине погасить этот долг с помощью Международного валютного фонда и Всемирного банка (там же в пункте 126), но, правительство, похоже, отказалось!
Европейские неправительственные организации в сфере защиты прав человека предлагают Евросуду вернуться к рассмотрению дела "Бурмич и другие против Украины" и принять решение по сути жалоб всвязи с бездеятельностью Украины: https://strasbourgobservers.com/2019/09 ... -restoral/
Я не буду коментировать каждый тезис. Это долго. Смотрите. Три кита мировой цивилизации - это неприкосновенность собственности, равенство перед законом и неизбежность наказания. Именно хромание последнего, даже на уровне госсударства.... Ведь строгость законов при необязательности их исполнения делает их бесполезными. Просто попытайтесь понять на простом примене.... Тренога упадет при нестабильной одной ноге, несмотря на прочность первых двух
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
zzzzzz написав:Но меня другое интересует, НБУ выдал длинного рефинанса на 16,1 млрд грн. Куда пойдут эти деньги ? Вчера на бирже нерезы продавали совсем немного ОВГЗ всего на 100 млн, это меньше чем в обычный день. Что же будет делать Эксим с этими 10,5 млрд которые получил ?
rasmus написав:ну не для покупки же доллара выдали рефинанс? туповато как-то и врядле правдоподобно
zzzzzz написав:Самое интересное. через неделю погашение двух выпусков на 12 млрд.
Самое время покупать валюту - ну до погашения же, а не после! При некотором раскладе это был бы неплохой способ рассчитаться с банками, преданно скупающими столь ценный товар - овгз.
(предупреждение: надеюсь, что к написанному после шести вечера всерьез никто не относится)
zzzzzz написав:Но меня другое интересует, НБУ выдал длинного рефинанса на 16,1 млрд грн. Куда пойдут эти деньги ?
Я уже пытался объяснять несостоятельность теории о покупке ОВГЗ за счет рефинанса. Тогда эта версия была слишком сильна. Может теперь, когда несоответствие стало явным, стоит еще раз обратить внимание на разницу между фиксированными и плавающими ставками? Наверняка опять будут кредитовать кого-то вроде автодора. Пожила утка полгода - хватит