Коли це скоро буде?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:44
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:22
следующей зимой
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:48
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дефолт разработчиков стратегически важных микропроцессоров сильнейшего научного центра Китая, а также одного из ведущих производителей микроавтобусов, может говорить о том, что инсайдеры рынка поняли, что долговая накачка экономики Китая достигла пика, внешней помощи от разрядки в торговой войне можно не дождаться, и следовательно пришло время «выходить в ликвидность», проще говоря сворачивать профанацию Большого скачка «V-образного восстановления». Динамика из трёх компаний - крайне серьёзный аргумент в пользу изложенного выше, и если она укрепится и появятся новые дефолты по обязательствам - долговой пузырь, раздутый на кредитовую накачку НБК, Госсовета и региональных правительств, начинает сдуваться. Дефолт Цинхуа наиболее показательный - ВУЗ и его дочки - старейший центр формирования элиты страны (первое образование Ху Цзиньтао, второе у Си Цзиньпина), созданный ещё в начале XX веке на американские деньги.
Другим объяснением дефолтов может быть масштабное перераспределение финансовой поддержки ряда корпораций, а также сокращение такой финансовой поддержки, новой политики регуляторов в вопросах реструктуризации долга, что также отражает определённый жёсткий тренд финансовых властей Китая, обозначившийся с событий, связанных с Alibaba - Ant Group.
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