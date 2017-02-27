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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6792679367946795

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 232
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:44

  Zebra написав:Турецкая лира пикирует -1...-1.5% в день.
Гривна приготовиться, уже скоро будет по +50 коп.

Коли це скоро буде?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:22

  Qwerty написав:
  Zebra написав:Турецкая лира пикирует -1...-1.5% в день.
Гривна приготовиться, уже скоро будет по +50 коп.

Коли це скоро буде?!

следующей зимой
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:48

  zzzzzz написав:Самое интересное. через неделю погашение двух выпусков на 12 млрд.


а можно с ними так же сделать, как свиссы сегодня с СбУ?
признать ковид-позитивными и отправить на 2 недели на карантин? :mrgreen:
раз выполнять обязательства нечем, надо их как-то профорс-мажорить
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дефолт разработчиков стратегически важных микропроцессоров сильнейшего научного центра Китая, а также одного из ведущих производителей микроавтобусов, может говорить о том, что инсайдеры рынка поняли, что долговая накачка экономики Китая достигла пика, внешней помощи от разрядки в торговой войне можно не дождаться, и следовательно пришло время «выходить в ликвидность», проще говоря сворачивать профанацию Большого скачка «V-образного восстановления». Динамика из трёх компаний - крайне серьёзный аргумент в пользу изложенного выше, и если она укрепится и появятся новые дефолты по обязательствам - долговой пузырь, раздутый на кредитовую накачку НБК, Госсовета и региональных правительств, начинает сдуваться. Дефолт Цинхуа наиболее показательный - ВУЗ и его дочки - старейший центр формирования элиты страны (первое образование Ху Цзиньтао, второе у Си Цзиньпина), созданный ещё в начале XX веке на американские деньги.

Другим объяснением дефолтов может быть масштабное перераспределение финансовой поддержки ряда корпораций, а также сокращение такой финансовой поддержки, новой политики регуляторов в вопросах реструктуризации долга, что также отражает определённый жёсткий тренд финансовых властей Китая, обозначившийся с событий, связанных с Alibaba - Ant Group. https://t.me/shuohuaxia/2643
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:10

[quote="5100927:zzzzzz"]Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.

Объем маленький. Ставки продолжили рост.

По годовым 300 млн. Ставка выросла на 0,08 п.п. до 10,5%
По трехлеткам 75 млн грн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 11,1%
По долларам 76 млн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 3,77%

Но меня другое интересует, НБУ выдал длинного рефинанса на 16,1 млрд грн. Куда пойдут эти деньги ?
Вчера на бирже нерезы продавали совсем немного ОВГЗ всего на 100 млн, это меньше чем в обычный день.
Что же будет делать Эксим с этими 10,5 млрд которые получил ?

Укравтодор ждёт от Эксима следующего транша по кредиту на строительство дорог в рамках программы «Большая стройка» - думаю большая часть из этих 10,5 млрд пойдёт туда! А потом по карманам...
SAndriy1
 
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  #<1 ... 6792679367946795
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