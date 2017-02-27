Коли це скоро буде?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:44
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:22
следующей зимой
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:48
Додано: Вів 17 лис, 2020 20:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дефолт разработчиков стратегически важных микропроцессоров сильнейшего научного центра Китая, а также одного из ведущих производителей микроавтобусов, может говорить о том, что инсайдеры рынка поняли, что долговая накачка экономики Китая достигла пика, внешней помощи от разрядки в торговой войне можно не дождаться, и следовательно пришло время «выходить в ликвидность», проще говоря сворачивать профанацию Большого скачка «V-образного восстановления». Динамика из трёх компаний - крайне серьёзный аргумент в пользу изложенного выше, и если она укрепится и появятся новые дефолты по обязательствам - долговой пузырь, раздутый на кредитовую накачку НБК, Госсовета и региональных правительств, начинает сдуваться. Дефолт Цинхуа наиболее показательный - ВУЗ и его дочки - старейший центр формирования элиты страны (первое образование Ху Цзиньтао, второе у Си Цзиньпина), созданный ещё в начале XX веке на американские деньги.
Другим объяснением дефолтов может быть масштабное перераспределение финансовой поддержки ряда корпораций, а также сокращение такой финансовой поддержки, новой политики регуляторов в вопросах реструктуризации долга, что также отражает определённый жёсткий тренд финансовых властей Китая, обозначившийся с событий, связанных с Alibaba - Ant Group.
Додано: Вів 17 лис, 2020 22:10
[quote="5100927:zzzzzz"]Сегодня состоялся очередной аукцион по продаже ОВГЗ.
Объем маленький. Ставки продолжили рост.
По годовым 300 млн. Ставка выросла на 0,08 п.п. до 10,5%
По трехлеткам 75 млн грн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 11,1%
По долларам 76 млн. Ставка выросла на 0,15 п.п. до 3,77%
Но меня другое интересует, НБУ выдал длинного рефинанса на 16,1 млрд грн. Куда пойдут эти деньги ?
Вчера на бирже нерезы продавали совсем немного ОВГЗ всего на 100 млн, это меньше чем в обычный день.
Что же будет делать Эксим с этими 10,5 млрд которые получил ?
Укравтодор ждёт от Эксима следующего транша по кредиту на строительство дорог в рамках программы «Большая стройка» - думаю большая часть из этих 10,5 млрд пойдёт туда! А потом по карманам...
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:18
к гадалке не ходить, ямки - наше всё:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48235 ... trov-dorog
Додано: Вів 17 лис, 2020 23:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нужно активней печатать гривну и выполнять госзаказы. Вот только почему одни дороги. Например ракетный комплекс Нептун, который показывало КБ Луч до сих пор не закуплен. Прям саботаж и мародерство. Печатать и скупать вооружение - такой шанс пока падает мультипликатор поднять военку.
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