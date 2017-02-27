Ну от, якщо справді наступної зими буде папііісять, то ця моя тема заграє новими барвами!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Тож уважно читайте мій підпис!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 08:47
Ну от, якщо справді наступної зими буде папііісять, то ця моя тема заграє новими барвами!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Тож уважно читайте мій підпис!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
па писят не увеличит стоимость аренды, а стоимость недвижимости (в долларах) снизится. Выгоднее встретить девал в валюте или в золоте. Доказано неоднократно. Недвижимость приносит проффит только в условиях роста или стабильности. Когда экономика падает недвижимость - токсичный актив.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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