<sarcasm>
Это же предательство! Усиления ВСУ нельзя допустить! Воровать - воруйте хоть всё до копейки, но не против хозяина и главного бенефициара!
</sarcasm>
Но в каждой шутке есть доля шутки (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50
<sarcasm>
Это же предательство! Усиления ВСУ нельзя допустить! Воровать - воруйте хоть всё до копейки, но не против хозяина и главного бенефициара!
</sarcasm>
Но в каждой шутке есть доля шутки (с)
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Свежачок :
https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... nfografika
..........Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду програми з МВФ, - Зеленський.Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Сторони обговорили просування до прийняття державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного і макроекономічної стабільності в країні.Георгієва зазначила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти гарного прогресу.Вона також зазначила швидку реакцію і заходи, прийняті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю глави НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ........
Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.
Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.
А если еще и запахнет досрочными, то качнет серьезно тогда.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.
Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:16
rasmus
https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... nfografika
Как там в Собачьем сердце, "это какой-то позор".
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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