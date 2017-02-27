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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6793679467956796

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 232
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50

  Zebra написав:Нужно активней печатать гривну и выполнять госзаказы. Вот только почему одни дороги. Например ракетный комплекс Нептун, который показывало КБ Луч до сих пор не закуплен. Прям саботаж и мародерство. Печатать и скупать вооружение - такой шанс пока падает мультипликатор поднять военку.

<sarcasm>
Это же предательство! Усиления ВСУ нельзя допустить! Воровать - воруйте хоть всё до копейки, но не против хозяина и главного бенефициара!
</sarcasm>

Но в каждой шутке есть доля шутки (с)
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Свежачок :) :

https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... nfografika

..........Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду програми з МВФ, - Зеленський.Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Сторони обговорили просування до прийняття державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного і макроекономічної стабільності в країні.Георгієва зазначила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти гарного прогресу.Вона також зазначила швидку реакцію і заходи, прийняті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю глави НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ........

Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.

Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.
А если еще и запахнет досрочными, то качнет серьезно тогда.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.

Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.


Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.
Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:16

rasmus
https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... nfografika


Как там в Собачьем сердце, "это какой-то позор". :(
https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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  #<1 ... 6793679467956796
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