<sarcasm>
Это же предательство! Усиления ВСУ нельзя допустить! Воровать - воруйте хоть всё до копейки, но не против хозяина и главного бенефициара!
</sarcasm>
Но в каждой шутке есть доля шутки (с)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50
<sarcasm>
Это же предательство! Усиления ВСУ нельзя допустить! Воровать - воруйте хоть всё до копейки, но не против хозяина и главного бенефициара!
</sarcasm>
Но в каждой шутке есть доля шутки (с)
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Свежачок :
https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... nfografika
..........Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду програми з МВФ, - Зеленський.Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Сторони обговорили просування до прийняття державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного і макроекономічної стабільності в країні.Георгієва зазначила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти гарного прогресу.Вона також зазначила швидку реакцію і заходи, прийняті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю глави НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ........
Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.
Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.
А если еще и запахнет досрочными, то качнет серьезно тогда.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.
Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:32
Або розганяти псевдосуди і псевдоталановитих бізнесменів-монополістів та починати будувати. В будь-якому випадку я вже не побачу нормальної країни, скоріш за все ((.
Але тут люди вірять в укрєпляж нац. валюти на довгострок при падаючій економіці,понадплановому дефіциті бюджету,збільшення держборгу, проблемах з МВФ,війні,карантині, відсутності потуг до інклюзивного розвитку держави в найбільш вагомих напрямках : створення незалежної непідкупної судової системи та демонополізації економіки як основних факторів створення класичної ринкової економіки.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:09
https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... nfografika
Ви дуже гарно написали.
Не лише ви не побачите.
Тим,хто молодше,також навряд чи побачать.
Скільки там відставання від поляків - декілька десятиліть, при умові ,що вони замість руху вперед, зненацька почнуть так як наша економіка на місці топтатися,або деградувати.
Адже все,що ви перерахували,це вкорінилося у систему.
Відкоментую ваші пункти:
1. "Укрепляж нац.валюти". Його не буде, поки не поміняється вектор економіки на стабільно позитивний. В якийсь момент гривна звичайно поважчає, але ж питання до якої позначки вона на той момент впаде.
2."Падаюча економіка" Так,тридцять років топтання на місті, за виключенням відносно короткої відлиги в період 2004-2008. 30 років це ж більше ,ніж чверть століття, це час достатній для того,чтоб стати економічним тигром, як ставали інші країни за набагато більш короткий час.А що з"явилося кардинально за 30 років, бутіки,моли,ТЦ за гроші,які назбирані без податків, або ще гірше -взяті в кредит у банках, і списані на безнадійні кредити, тобто за ці ТЦ та моли скинулося їм все населення.Ну ще пару курячих заводів,за які потім держава ще й мільярдні дотації з бюджету за рахунок всього населення спонсорувала,хоча це приватна власність.
3. "Понадплановий дефіцит". Ну так, зараз це взагалі вже не дефіцит навіть, а якась гігантська фінансова космічна дірка.
4."Збільшення держборгу". Ну тут принцип - "нам би день протриматися,та ніч простояти", нікого не колишуть ні гігантське навантаження на обслуговування боргу, ні шалено роздутий бюрократичний апарат з захмарними зарплатами та корупційними апетитами, ні піраміди госпаперів, нічого взагалі їх не турбує, лиш би звести кінці з кінцями ще хоч на рік.
5.МВФ капне,щоб було чим віддавати борги,карантин-це взагалі як контрольний постріл виглядає для економіки,а при війні дійсно не зайдуть значні ПІІ(інвестиції)
6.Судова та правова система - це взагалі як пугало для інвестицій,для грошей, для серйозних проектів. Напої якісь тут розливати - це інвестори залюбки, просто ринки збуту шукають, а от авто-завод побудувати - це мабуть за дикість навіть такі думки сприймають. Це економіка лише максимум для розливу напоїв, або якихось ущільнювачів для авто, але не для самої збірки авто,техніки, чи будь-яких високотехнологічних іноваційних виробництв.
7.Класична ринкова економіка- це не в нас. Яка ринкова може бути з кланами,монополіями та всією супутньою веселою компанією, з жадібними "разрешателями"- у дозвольно-ліцензійно-допускній системі.Модель економіки в нас скоріш за все совдепо-російсько-латино-американська, великі риби вижимають нац.багатства як лимон, і сплачують відносно копійчані зарплати, прибутки оптимізують,виводять,офшорять.
Гривна відповідно:
-1998-й - зовнішньо-внутрішні причини
-2005-й -внутрішні причини в основному
-2008-й -зовнішньо-внутрішні причини
-2014-й -внутрішньо-зовнішні причини
-2015-й ще один стрибок, майже виключно внутрішні причини
-2016-й ремейк , майже виключно внутрішні причини
-2020-й напрям стабільно вверх ,схоже. Принцип "крок назад,два кроки вперед".
Причини - внутрішні (промка почала валитися з осені 2019-го) плюс зовнішньо-ковідові.
Ну це так ,по пам"яті, може щось помилився по роках.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.11.2020.....................28,123
Доллар прибавил почти 2 копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, отрабатывая падение доллара в мире. После 11 концепция поменялась, выросли на копейку. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки. Похоже, что активно торговать сегодня начали достаточно рано, еще до 11.
Справочный курс встретили котировками 28.1250 - 28.1400, что на полкопейки ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет доходов казначейства. Сказывается период уплаты квартальных налогов. Частично поступления в казну произошли за счет сокращения объема суточных сертификатов.
В понедельник объем валютного рынка сократился с 352.5 до совсем уж скромных 304.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, сохранив существенный перевес предложения.
Автор77
Вы, кажется, в последних своих сообщениях ссылку перепутали. Обзор рынка труда, на который Вы ссылаетесь трудно привязать к обсуждаемой теме.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На старые долги перед МВФ в резервах есть 20 млрд баксов. Этого хватит надолго. Их нельзя тратить ни на что что, кроме этих самих долгов перед МВФ.
А пирамиду ОВГЗ МВФ спасать не будет, также как не спасал пирамиду ГКО в 98, и не погашал долги за инсайдерские облигации Яныка в 2014-2015 Реструктиризация (дефолт) по ним все-равно неминуемы.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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