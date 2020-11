Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08

Автор77 написав: Пока только похвалила.

Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.



Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.

Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.

Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.

Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....

