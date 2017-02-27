Додано: Сер 18 лис, 2020 14:04

Moneta написав: Автор77 написав: Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги. Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.



На старые долги перед МВФ в резервах есть 20 млрд баксов. Этого хватит надолго. Их нельзя тратить ни на что что, кроме этих самих долгов перед МВФ.



А пирамиду ОВГЗ МВФ спасать не будет, также как не спасал пирамиду ГКО в 98, и не погашал долги за инсайдерские облигации Яныка в 2014-2015 Реструктиризация (дефолт) по ним все-равно неминуемы.



P.S. наличка не верит межбанку, чето мне это все напоминает сентябрь 2014. На старые долги перед МВФ в резервах есть 20 млрд баксов. Этого хватит надолго. Их нельзя тратить ни на что что, кроме этих самих долгов перед МВФ.А пирамиду ОВГЗ МВФ спасать не будет, также как не спасал пирамиду ГКО в 98, и не погашал долги за инсайдерские облигации Яныка в 2014-2015Реструктиризация (дефолт) по ним все-равно неминуемы.P.S. наличка не верит межбанку, чето мне это все напоминает сентябрь 2014.

Ну так вот подтверждение вашим словам:(действительно выше перепутал ссылку)Георгиева ясно дала понять:Будем давать :-не часто-мало-если будете послушнымиА вообще,печалька все это,имею ввиду выпрашивание и финансовую иглу.Насчет ГКО-это русские,там несколько другая ситуация была, проценты как в МММ,явные признаки пирамиды и т.п.У нас все-таки пирамида явно помельче, не такого размера во всяком случае.А так да, нестабильные экономики рано ,или поздно кидают своих ,как говорит Зебра, "влошенцев", смешное словоРазными способами.В т.ч. наша мега-девальвация - это также кидок в какой-то мере.Как кинули вкладчиков в добровольно-принудительные облигации Союза, 1957 года и некоторых других выпусков.Как киданули вкладчиков советских сберкасс.Правда многие ,кто помоложе поднялись в то время, я сам брал в 90-х годах кредит в Сбере на строительство частного дома 25 тыс. руб., под какие-то 0.1 %, ну или чуть больше ,уже сейчас не помню, годовых на 25 лет, отдал через год -ящик водки за кредит.Да,вот такой процент был, чуть раньше,когда не было скачка цен, в принципе можно было построить реально дом с рассрочкой в 25 лет под едва ли не нулевой процент,кто квартиру бесплатно не получил, мог еще и квартиру на всю семью бесплатно получить за три года как молодой специалист после юридического, но прощелкал, не взял направление.Подфартило и тем,кто тогда кооперативные квартиры оплачивал.Как Штаты ,будучи нестабильными в 30-х годах кажется добровольно-принудительно изымали у граждан золотишко.Как Штаты, потом киданули весь мир на золотом стандарте, французы успели и еще ряд стран подсуетиться.Ну примеры может и притянуты за уши в какой-то мере,но хотел написать,что в некоторые моменты истории разные государства иногда играют не по правилам.Как оно сложится в Украине непонятно, но риски зашкаливают.В любом случае - вот эта девальвация (какой в истории не было нашей) с 8 до 28,в 3.5 раза за относительно очень короткий период времени - это по сути государство списало все свои просчеты,всю коррупцию, все что кто-то спер - за счет всех граждан.П.С.:МБ опять отскочил до вчерашнего уровня вверх, налик в окнах и на ЧР также паралельно.Если гривна не может пробить 28 вниз на КВД и полуколлапсе в финансах, не только государственных, но и личных,напомню ошеломляющих пример:в контексте валюты - аренда офисов грохнулась в 2 раза в большинстве случаев, по моему облцентру во всяком случае.Это полуколлапс личных финансов для многих, ФОПы массово прикрывают свои магазинчики, ну и офисы покидают очень многие,переходя на удаленку дома,торг в рознице -никакой.И вот гривна на таком фоне - ни фига не хочет вниз.Это однако, симптомы серьезного финансового заболевания