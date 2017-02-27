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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6794679567966797>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 232
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
83
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 232
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50

  Zebra написав:Нужно активней печатать гривну и выполнять госзаказы. Вот только почему одни дороги. Например ракетный комплекс Нептун, который показывало КБ Луч до сих пор не закуплен. Прям саботаж и мародерство. Печатать и скупать вооружение - такой шанс пока падает мультипликатор поднять военку.

<sarcasm>
Это же предательство! Усиления ВСУ нельзя допустить! Воровать - воруйте хоть всё до копейки, но не против хозяина и главного бенефициара!
</sarcasm>

Но в каждой шутке есть доля шутки (с)
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Свежачок :) :

https://news.finance.ua/ua/news/-/48233 ... nfografika

..........Україна виконала всі "структурні маяки" для перегляду програми з МВФ, - Зеленський.Зеленський і директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Сторони обговорили просування до прийняття державного бюджету України на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного і макроекономічної стабільності в країні.Георгієва зазначила, що робота прем’єр-міністра з командою Фонду дозволила закріпити відносини сторін на високому рівні та досягти гарного прогресу.Вона також зазначила швидку реакцію і заходи, прийняті українською владою після рішення КСУ, і додала, що Фонд цінує співпрацю глави НБУ Кирила Шевченка з командою МВФ........

Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.

Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.
А если еще и запахнет досрочными, то качнет серьезно тогда.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.

Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.


Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.
Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:32

  rasmus написав:
  Автор77 написав:Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.

Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.


Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.
Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....

Або розганяти псевдосуди і псевдоталановитих бізнесменів-монополістів та починати будувати. В будь-якому випадку я вже не побачу нормальної країни, скоріш за все ((.
Але тут люди вірять в укрєпляж нац. валюти на довгострок при падаючій економіці,понадплановому дефіциті бюджету,збільшення держборгу, проблемах з МВФ,війні,карантині, відсутності потуг до інклюзивного розвитку держави в найбільш вагомих напрямках : створення незалежної непідкупної судової системи та демонополізації економіки як основних факторів створення класичної ринкової економіки.
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:09

  alex10 написав:
  rasmus написав:
  Автор77 написав:Пока только похвалила.
Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.

Но ведь ,даже если за МВФ придут другие вливания, их даже на 10% не хватит, чтобы стабилизировать разрывы.
Нужны не 1-2 млрд.дол в 2021, а хотя бы 5-7 млрд.дол.,чтобы ситуация более менее оставалась не на грани коллапса.


Будут давать понемногу, чтобы штаны не упали.
Неприятно осознавать, но наш удел - стоять с протянутой рукой и клянчить. Срамота ....

Або розганяти псевдосуди і псевдоталановитих бізнесменів-монополістів та починати будувати. В будь-якому випадку я вже не побачу нормальної країни, скоріш за все ((.
Але тут люди вірять в укрєпляж нац. валюти на довгострок при падаючій економіці,понадплановому дефіциті бюджету,збільшення держборгу, проблемах з МВФ,війні,карантині, відсутності потуг до інклюзивного розвитку держави в найбільш вагомих напрямках : створення незалежної непідкупної судової системи та демонополізації економіки як основних факторів створення класичної ринкової економіки.


https://news.finance.ua/ua/news/-/48238 ... ukrayinoyu


Ви дуже гарно написали.
Не лише ви не побачите.
Тим,хто молодше,також навряд чи побачать.
Скільки там відставання від поляків - декілька десятиліть, при умові ,що вони замість руху вперед, зненацька почнуть так як наша економіка на місці топтатися,або деградувати.
Адже все,що ви перерахували,це вкорінилося у систему.
Відкоментую ваші пункти:
1. "Укрепляж нац.валюти". Його не буде, поки не поміняється вектор економіки на стабільно позитивний. В якийсь момент гривна звичайно поважчає, але ж питання до якої позначки вона на той момент впаде.

2."Падаюча економіка" Так,тридцять років топтання на місті, за виключенням відносно короткої відлиги в період 2004-2008. 30 років це ж більше ,ніж чверть століття, це час достатній для того,чтоб стати економічним тигром, як ставали інші країни за набагато більш короткий час.А що з"явилося кардинально за 30 років, бутіки,моли,ТЦ за гроші,які назбирані без податків, або ще гірше -взяті в кредит у банках, і списані на безнадійні кредити, тобто за ці ТЦ та моли скинулося їм все населення.Ну ще пару курячих заводів,за які потім держава ще й мільярдні дотації з бюджету за рахунок всього населення спонсорувала,хоча це приватна власність.

3. "Понадплановий дефіцит". Ну так, зараз це взагалі вже не дефіцит навіть, а якась гігантська фінансова космічна дірка.

4."Збільшення держборгу". Ну тут принцип - "нам би день протриматися,та ніч простояти", нікого не колишуть ні гігантське навантаження на обслуговування боргу, ні шалено роздутий бюрократичний апарат з захмарними зарплатами та корупційними апетитами, ні піраміди госпаперів, нічого взагалі їх не турбує, лиш би звести кінці з кінцями ще хоч на рік.

5.МВФ капне,щоб було чим віддавати борги,карантин-це взагалі як контрольний постріл виглядає для економіки,а при війні дійсно не зайдуть значні ПІІ(інвестиції)

6.Судова та правова система - це взагалі як пугало для інвестицій,для грошей, для серйозних проектів. Напої якісь тут розливати - це інвестори залюбки, просто ринки збуту шукають, а от авто-завод побудувати - це мабуть за дикість навіть такі думки сприймають. Це економіка лише максимум для розливу напоїв, або якихось ущільнювачів для авто, але не для самої збірки авто,техніки, чи будь-яких високотехнологічних іноваційних виробництв.

7.Класична ринкова економіка- це не в нас. Яка ринкова може бути з кланами,монополіями та всією супутньою веселою компанією, з жадібними "разрешателями"- у дозвольно-ліцензійно-допускній системі.Модель економіки в нас скоріш за все совдепо-російсько-латино-американська, великі риби вижимають нац.багатства як лимон, і сплачують відносно копійчані зарплати, прибутки оптимізують,виводять,офшорять.

Гривна відповідно:
-1998-й - зовнішньо-внутрішні причини

-2005-й -внутрішні причини в основному

-2008-й -зовнішньо-внутрішні причини

-2014-й -внутрішньо-зовнішні причини

-2015-й ще один стрибок, майже виключно внутрішні причини

-2016-й ремейк , майже виключно внутрішні причини

-2020-й напрям стабільно вверх ,схоже. Принцип "крок назад,два кроки вперед".
Причини - внутрішні (промка почала валитися з осені 2019-го) плюс зовнішньо-ковідові.

Ну це так ,по пам"яті, може щось помилився по роках.


П.С.: по ссылке Финансов:

.............Георгиева:Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння в кроках.........

Прохладно так встретила просьбу о екстра-екстра-срочном транше.
Не удивительно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 18 лис, 2020 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.11.2020.....................28,123
Доллар прибавил почти 2 копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, отрабатывая падение доллара в мире. После 11 концепция поменялась, выросли на копейку. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки. Похоже, что активно торговать сегодня начали достаточно рано, еще до 11.
Справочный курс встретили котировками 28.1250 - 28.1400, что на полкопейки ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах снизились. Снижение произошло за счет доходов казначейства. Сказывается период уплаты квартальных налогов. Частично поступления в казну произошли за счет сокращения объема суточных сертификатов.

В понедельник объем валютного рынка сократился с 352.5 до совсем уж скромных 304.7 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты также немного сократились, сохранив существенный перевес предложения.

Автор77
Вы, кажется, в последних своих сообщениях ссылку перепутали. Обзор рынка труда, на который Вы ссылаетесь трудно привязать к обсуждаемой теме.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.


На старые долги перед МВФ в резервах есть 20 млрд баксов. Этого хватит надолго. Их нельзя тратить ни на что что, кроме этих самих долгов перед МВФ.

А пирамиду ОВГЗ МВФ спасать не будет, также как не спасал пирамиду ГКО в 98, и не погашал долги за инсайдерские облигации Яныка в 2014-2015 :) Реструктиризация (дефолт) по ним все-равно неминуемы.

P.S. наличка не верит межбанку, чето мне это все напоминает сентябрь 2014.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну так що, шановні добродії бикомедведі, буде коридор 28-29, до кінця року? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:04

  Moneta написав:
  Автор77 написав:Но суть не в этом, МВФ по большому счету не заинтересован в дестабилизации, будут кормить, чтобы не было взрыва и отдавали старые долги.


На старые долги перед МВФ в резервах есть 20 млрд баксов. Этого хватит надолго. Их нельзя тратить ни на что что, кроме этих самих долгов перед МВФ.

А пирамиду ОВГЗ МВФ спасать не будет, также как не спасал пирамиду ГКО в 98, и не погашал долги за инсайдерские облигации Яныка в 2014-2015 :) Реструктиризация (дефолт) по ним все-равно неминуемы.

P.S. наличка не верит межбанку, чето мне это все напоминает сентябрь 2014.


Ну так вот подтверждение вашим словам:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48238 ... ukrayinoyu
(действительно выше перепутал ссылку)
Георгиева ясно дала понять:

Будем давать :
-не часто
-мало
-если будете послушными

А вообще,печалька все это,имею ввиду выпрашивание и финансовую иглу.

Насчет ГКО-это русские,там несколько другая ситуация была, проценты как в МММ,явные признаки пирамиды и т.п.
У нас все-таки пирамида явно помельче, не такого размера во всяком случае.

А так да, нестабильные экономики рано ,или поздно кидают своих ,как говорит Зебра, "влошенцев", смешное слово :)
Разными способами.
В т.ч. наша мега-девальвация - это также кидок в какой-то мере.

Как кинули вкладчиков в добровольно-принудительные облигации Союза, 1957 года и некоторых других выпусков.

Как киданули вкладчиков советских сберкасс.
Правда многие ,кто помоложе поднялись в то время, я сам брал в 90-х годах кредит в Сбере на строительство частного дома 25 тыс. руб., под какие-то 0.1 %, ну или чуть больше ,уже сейчас не помню, годовых на 25 лет, отдал через год -ящик водки за кредит.Да,вот такой процент был, чуть раньше,когда не было скачка цен, в принципе можно было построить реально дом с рассрочкой в 25 лет под едва ли не нулевой процент,кто квартиру бесплатно не получил, мог еще и квартиру на всю семью бесплатно получить за три года как молодой специалист после юридического, но прощелкал, не взял направление.
Подфартило и тем,кто тогда кооперативные квартиры оплачивал.

Как Штаты ,будучи нестабильными в 30-х годах кажется добровольно-принудительно изымали у граждан золотишко.

Как Штаты, потом киданули весь мир на золотом стандарте, французы успели и еще ряд стран подсуетиться.

Ну примеры может и притянуты за уши в какой-то мере,

но хотел написать,что в некоторые моменты истории разные государства иногда играют не по правилам.

Как оно сложится в Украине непонятно, но риски зашкаливают.

В любом случае - вот эта девальвация (какой в истории не было нашей) с 8 до 28,
в 3.5 раза за относительно очень короткий период времени - это по сути государство списало все свои просчеты,
всю коррупцию, все что кто-то спер - за счет всех граждан.

П.С.:

МБ опять отскочил до вчерашнего уровня вверх, налик в окнах и на ЧР также паралельно.
Если гривна не может пробить 28 вниз на КВД и полуколлапсе в финансах, не только государственных, но и личных,напомню ошеломляющих пример:
в контексте валюты - аренда офисов грохнулась в 2 раза в большинстве случаев, по моему облцентру во всяком случае.Это полуколлапс личных финансов для многих, ФОПы массово прикрывают свои магазинчики, ну и офисы покидают очень многие,переходя на удаленку дома,торг в рознице -никакой.
И вот гривна на таком фоне - ни фига не хочет вниз.
Это однако, симптомы серьезного финансового заболевания
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:18

  freeze написав:Дефолт разработчиков стратегически важных микропроцессоров сильнейшего научного центра Китая, а также одного из ведущих производителей микроавтобусов, может говорить о том, что инсайдеры рынка поняли, что долговая накачка экономики Китая достигла пика, внешней помощи от разрядки в торговой войне можно не дождаться, и следовательно пришло время «выходить в ликвидность», проще говоря сворачивать профанацию Большого скачка «V-образного восстановления». Динамика из трёх компаний - крайне серьёзный аргумент в пользу изложенного выше, и если она укрепится и появятся новые дефолты по обязательствам - долговой пузырь, раздутый на кредитовую накачку НБК, Госсовета и региональных правительств, начинает сдуваться. Дефолт Цинхуа наиболее показательный - ВУЗ и его дочки - старейший центр формирования элиты страны (первое образование Ху Цзиньтао, второе у Си Цзиньпина), созданный ещё в начале XX веке на американские деньги.

Другим объяснением дефолтов может быть масштабное перераспределение финансовой поддержки ряда корпораций, а также сокращение такой финансовой поддержки, новой политики регуляторов в вопросах реструктуризации долга, что также отражает определённый жёсткий тренд финансовых властей Китая, обозначившийся с событий, связанных с Alibaba - Ant Group. https://t.me/shuohuaxia/2643


Немного разовью - в Китае есть свои особенности, но предпосылки одни и те же по всему миру, поскольку рынки глобальны. Классическая экономика стагнирует, являясь при этом наиболее капиталоемкой. По всей видимости, причина - это перепрозводство. Потребительского спроса не хватает на то, чтобы производители не находились в жесткой ценовой конкуренции между собой. Результат - неокупаемость большинства длинных инвестиционных проектов, что в свою очередь является результатом нулевой, или даже отрицательной стоимости капитала (как ни парадоксально). На этапе планирования какие консервативные оценки ни делай, при дешевом финансировании на бумаге все будет окупаться. В итоге в мире созданы лишние производственные мощности, утилизируемые даже до начала коронакризиса в среднем на 50-60%, что вряд ли соответствует проектным KPI.

В результате, все больше компаний, преимущественно производственного сектора, не справляются с обслуживанием долгов - на то не хватает операционной прибыли. По сути, это компании-банкроты, которые в коротко- и среднесрочной перспективе могут увеличивать объем долга, но конечный исход уже предрешен - это дефолт.

В США размер так называемой зомби-экономики приближается к рекордным 1,4 трлн долларов, увеличившись за год в 3,5 раза. Уверен, что нечто схожее происходит по всему миру, но публичных данных, подтверждающих это, не встречал

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