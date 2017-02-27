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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6794679567966797

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 233
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
42
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.

https://strana.ua/articles/interview/30 ... rojke.html
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:48

  alex_2013 написав:Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.

https://strana.ua/articles/interview/30 ... rojke.html


Наверное хочет стать новым премъером, единственное в чем он прав, так в полнейшем бардаке при управлении государством, полный раздрайв....
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:58

  alex_2013 написав:Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.

https://strana.ua/articles/interview/30 ... rojke.html

чУВАК ЧЕШЕТ ПРО возможную УТРАТУ СУВЕРЕНИТЕТА. А лично я не вижу возможности каких-то позитивных перемен для развития, кроме внешнего управления . Япония с ФРГ в своё время неплохо закончили ( правда, было желание кредиторов поднять єти стран)
alex10
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  #<1 ... 6794679567966797
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