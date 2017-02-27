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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:48
Наверное хочет стать новым премъером, единственное в чем он прав, так в полнейшем бардаке при управлении государством, полный раздрайв....
Додано: Сер 18 лис, 2020 15:58
чУВАК ЧЕШЕТ ПРО возможную УТРАТУ СУВЕРЕНИТЕТА. А лично я не вижу возможности каких-то позитивных перемен для развития, кроме внешнего управления . Япония с ФРГ в своё время неплохо закончили ( правда, было желание кредиторов поднять єти стран)
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