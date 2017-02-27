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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6795679667976798>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 234
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
43
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.

https://strana.ua/articles/interview/30 ... rojke.html
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:48

  alex_2013 написав:Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.

https://strana.ua/articles/interview/30 ... rojke.html


Наверное хочет стать новым премъером, единственное в чем он прав, так в полнейшем бардаке при управлении государством, полный раздрайв....
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:58

  alex_2013 написав:Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.

https://strana.ua/articles/interview/30 ... rojke.html

чУВАК ЧЕШЕТ ПРО возможную УТРАТУ СУВЕРЕНИТЕТА. А лично я не вижу возможности каких-то позитивных перемен для развития, кроме внешнего управления . Япония с ФРГ в своё время неплохо закончили ( правда, было желание кредиторов поднять єти стран)
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............18.11.2020.........19.11.2020
дата розрахунку.............17.11.2020..........18.11.2020
Євро................................33,3964...............33,3608...-0.11%
Долар США.....................28,1067...............28,13...+0.08%
После полудня доллар укрепился еще на 0.7 копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе опустились на 2 копейки, отрабатывая падение доллара в мире. После 11 концепция поменялась, выросли на копейку. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки. Похоже, что активно торговать сегодня начали достаточно рано, еще до 11.
Справочный курс встретили котировками 28.1250 - 28.1400, что на полкопейки ниже открытия.
После раннего обеда выросли еще на копейку.
В мире доллар после 12 пошел в рост и к настоящему времени почти достиг уровня, на котором пребывал при закрытии нашей вчерашней сессии. Что-то подобное я уже писал в понедельник :) Можно утверждать, что доллар находится в боковике, как и гривна.
Официальный курс встретили котировками 28.1350 - 28.1500. За день выросли на полкопейки относительно открытия и на копейку относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня активные торги не только рано начались, но и продолжались достаточно долго. Сегодня рынок уже не выглядит слишком тонким.

Этот день в истории:
2019 - 24.1372 (-9) +400
2018 - 27.7550 (-2) +38

2017 - 26.4991 (+2)
2016 - 25.8953 (-16)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:10

По состоянию на 17-е ноября сборы налоговой обвалились на 23% к ноябрю 2019-го и на 28% к октябрю 2020-го за аналогичное количество операционных дней.

И что-то, сдается мне, с введением карантина выходного дня эта статистика улучшаться не будет...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 39652.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:26

  zРадио написав:По состоянию на 17-е ноября сборы налоговой обвалились на 23% к ноябрю 2019-го и на 28% к октябрю 2020-го за аналогичное количество операционных дней.

И что-то, сдается мне, с введением карантина выходного дня эта статистика улучшаться не будет...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 39652.xlsx

Здесь многие рады сжатию экономики и нехватке гривны у населения и предприятий как фактору отсутствия давления гривны на валютный рынок и как следствие - укрепления нац. валюты до 27, а некоторые в долгосрочной перспективе до 24 :D
alex10
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:50

  alex10 написав:
  zРадио написав:По состоянию на 17-е ноября сборы налоговой обвалились на 23% к ноябрю 2019-го и на 28% к октябрю 2020-го за аналогичное количество операционных дней.

И что-то, сдается мне, с введением карантина выходного дня эта статистика улучшаться не будет...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 39652.xlsx

Здесь многие рады сжатию экономики и нехватке гривны у населения и предприятий как фактору отсутствия давления гривны на валютный рынок и как следствие - укрепления нац. валюты до 27, а некоторые в долгосрочной перспективе до 24 :D


в укреплении валюты можно извлечь тактический профит (если закончился гривно депо), на перспективу только убытки (цены растут , купив доллар сегодня по 28 потом сдашь по 27,5) все это проходили осенью 19го...те же грабли
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:51

  alex10 написав:
  zРадио написав:По состоянию на 17-е ноября сборы налоговой обвалились на 23% к ноябрю 2019-го и на 28% к октябрю 2020-го за аналогичное количество операционных дней.

И что-то, сдается мне, с введением карантина выходного дня эта статистика улучшаться не будет...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 39652.xlsx

Здесь многие рады сжатию экономики и нехватке гривны у населения и предприятий как фактору отсутствия давления гривны на валютный рынок и как следствие - укрепления нац. валюты до 27, а некоторые в долгосрочной перспективе до 24 :D


Да, увы. Хотя чему радоваться, неясно - все равно большинство из них гривневые накопления в валюту переводит лишь в голове. Голове с воспаленной фантазией о том, что на этот раз все будет по-другому, и играть в музыкальные стулья не придется. А если даже придется - кульминацию игры они встретят не стоя, как всегда, а на мягком стуле под попой :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:03

"Схема такая - НБУ дает рефинансирование госбанкам, а те покупают на эти деньги ОВГЗ. Таким образом и будут закрывать дыру в бюджете", - говорит источник.

Но если в этом году еще можно будет свести концы с концами (при условии, если не будет нового локдауна по типу весеннего), то уже в следующем году ситуация с госфинансами станет критической.

"Пиковый период для Украины наступит в мае 2021 года, так как придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году 3,8 млрд долларов госдолга начиная с 31 мая. Придется задействовать золотовалютные резервы на погашение ранее взятых долговых обязательств. Таким образом можно будет продлить жизнь страны без дефолта", — говорит аналитик “Центра биржевых технологий” Максим Орыщак.

"Если в прошлом году Нацбанк успешно привлекал капитал путем выпуска государственных облигаций под больший проценты, то в этом году после снижения учетной ставки интерес к бумагам со стороны инвесторов заметно упал. Именно этот момент и является главным риском, ведь в отсутствии возможности выплачивать задолженность вполне может произойти дефолт. Здесь стоит понимать, что практика по постоянному привлечению нового дешевого долга, с помощью которого погашается старый и дорогой, широко распространена в мире. Проблемы начинаются, когда пропадает возможность подпитывать эту долговую пирамиду", — пояснил аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

То есть, деньги все равно нужно брать - или у МВФ или из других источников.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Голове с воспаленной фантазией о том, что на этот раз все будет по-другому, и играть в музыкальные стулья не придется.
радостно ждут что конкуренты вымрут и одной ж..пой можно будет захватить несколько стульев.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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