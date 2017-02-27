Додано: Сер 18 лис, 2020 17:03

"Схема такая - НБУ дает рефинансирование госбанкам, а те покупают на эти деньги ОВГЗ. Таким образом и будут закрывать дыру в бюджете", - говорит источник.



Но если в этом году еще можно будет свести концы с концами (при условии, если не будет нового локдауна по типу весеннего), то уже в следующем году ситуация с госфинансами станет критической.



"Пиковый период для Украины наступит в мае 2021 года, так как придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015 году 3,8 млрд долларов госдолга начиная с 31 мая. Придется задействовать золотовалютные резервы на погашение ранее взятых долговых обязательств. Таким образом можно будет продлить жизнь страны без дефолта", — говорит аналитик “Центра биржевых технологий” Максим Орыщак.



"Если в прошлом году Нацбанк успешно привлекал капитал путем выпуска государственных облигаций под больший проценты, то в этом году после снижения учетной ставки интерес к бумагам со стороны инвесторов заметно упал. Именно этот момент и является главным риском, ведь в отсутствии возможности выплачивать задолженность вполне может произойти дефолт. Здесь стоит понимать, что практика по постоянному привлечению нового дешевого долга, с помощью которого погашается старый и дорогой, широко распространена в мире. Проблемы начинаются, когда пропадает возможность подпитывать эту долговую пирамиду", — пояснил аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.



То есть, деньги все равно нужно брать - или у МВФ или из других источников.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.