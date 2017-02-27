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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6795679667976798

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 234
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
43
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:10

  alex10 написав:
  zРадио написав:По состоянию на 17-е ноября сборы налоговой обвалились на 23% к ноябрю 2019-го и на 28% к октябрю 2020-го за аналогичное количество операционных дней.

И что-то, сдается мне, с введением карантина выходного дня эта статистика улучшаться не будет...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 39652.xlsx

Здесь многие рады сжатию экономики и нехватке гривны у населения и предприятий как фактору отсутствия давления гривны на валютный рынок и как следствие - укрепления нац. валюты до 27, а некоторые в долгосрочной перспективе до 24 :D


Короновирус не убивает гривну, которая уже на руках, счетах и обороте. А падение экономики и налоговых сборов вынудит её печатать для бюджетников + ещё нужно будет печатать для замещения гривны, движение которой тормозится из-за ковида, иначе роста не будет, а будет ускоряющееся падение экономики.

Ющенко в конце 90-х не хотел печатать, в результате полстраны стало зарабатывать себе на жизнь откапыванием металлолома. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta
Где Вы находите этот инфомусор и зачем тащите его сюда?

  Moneta написав:"Если в прошлом году Нацбанк успешно привлекал капитал путем выпуска государственных облигаций под больший проценты, то в этом году после снижения учетной ставки интерес к бумагам со стороны инвесторов заметно упал. Именно этот момент и является главным риском, ведь в отсутствии возможности выплачивать задолженность вполне может произойти дефолт. Здесь стоит понимать, что практика по постоянному привлечению нового дешевого долга, с помощью которого погашается старый и дорогой, широко распространена в мире. Проблемы начинаются, когда пропадает возможность подпитывать эту долговую пирамиду", — пояснил аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

Заметьте, мощный АНАЛитик не знает, кто выпускает государственные облигации?!!
  Moneta написав:"Схема такая - НБУ дает рефинансирование госбанкам, а те покупают на эти деньги ОВГЗ. Таким образом и будут закрывать дыру в бюджете", - говорит источник.

Подобные источники фонтанируют этой бредовой идеей уже полгода. А статистика показывает, что ни один крупный рефинанс не сопровождался серьезным размещением облигаций. Пора уже придумать что-нибудь новенькое.
В конце концов, кредитование за рефинанс инфраструктурных проектов тоже можно описать как катастрофу, по крайней мере, это будет выглядеть правдоподобней. :)
Сибарит
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