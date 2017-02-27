Здесь многие рады сжатию экономики и нехватке гривны у населения и предприятий как фактору отсутствия давления гривны на валютный рынок и как следствие - укрепления нац. валюты до 27, а некоторые в долгосрочной перспективе до 24
Короновирус не убивает гривну, которая уже на руках, счетах и обороте. А падение экономики и налоговых сборов вынудит её печатать для бюджетников + ещё нужно будет печатать для замещения гривны, движение которой тормозится из-за ковида, иначе роста не будет, а будет ускоряющееся падение экономики.
Ющенко в конце 90-х не хотел печатать, в результате полстраны стало зарабатывать себе на жизнь откапыванием металлолома.
Moneta Где Вы находите этот инфомусор и зачем тащите его сюда?
Moneta написав:"Если в прошлом году Нацбанк успешно привлекал капитал путем выпуска государственных облигаций под больший проценты, то в этом году после снижения учетной ставки интерес к бумагам со стороны инвесторов заметно упал. Именно этот момент и является главным риском, ведь в отсутствии возможности выплачивать задолженность вполне может произойти дефолт. Здесь стоит понимать, что практика по постоянному привлечению нового дешевого долга, с помощью которого погашается старый и дорогой, широко распространена в мире. Проблемы начинаются, когда пропадает возможность подпитывать эту долговую пирамиду", — пояснил аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.
Заметьте, мощный АНАЛитик не знает, кто выпускает государственные облигации?!!
Moneta написав:"Схема такая - НБУ дает рефинансирование госбанкам, а те покупают на эти деньги ОВГЗ. Таким образом и будут закрывать дыру в бюджете", - говорит источник.
Подобные источники фонтанируют этой бредовой идеей уже полгода. А статистика показывает, что ни один крупный рефинанс не сопровождался серьезным размещением облигаций. Пора уже придумать что-нибудь новенькое. В конце концов, кредитование за рефинанс инфраструктурных проектов тоже можно описать как катастрофу, по крайней мере, это будет выглядеть правдоподобней.