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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6795679667976798

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 234
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
18%
43
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:10

  alex10 написав:
  zРадио написав:По состоянию на 17-е ноября сборы налоговой обвалились на 23% к ноябрю 2019-го и на 28% к октябрю 2020-го за аналогичное количество операционных дней.

И что-то, сдается мне, с введением карантина выходного дня эта статистика улучшаться не будет...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 39652.xlsx

Здесь многие рады сжатию экономики и нехватке гривны у населения и предприятий как фактору отсутствия давления гривны на валютный рынок и как следствие - укрепления нац. валюты до 27, а некоторые в долгосрочной перспективе до 24 :D


Короновирус не убивает гривну, которая уже на руках, счетах и обороте. А падение экономики и налоговых сборов вынудит её печатать для бюджетников + ещё нужно будет печатать для замещения гривны, движение которой тормозится из-за ковида, иначе роста не будет, а будет ускоряющееся падение экономики.

Ющенко в конце 90-х не хотел печатать, в результате полстраны стало зарабатывать себе на жизнь откапыванием металлолома. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta
Где Вы находите этот инфомусор и зачем тащите его сюда?

  Moneta написав:"Если в прошлом году Нацбанк успешно привлекал капитал путем выпуска государственных облигаций под больший проценты, то в этом году после снижения учетной ставки интерес к бумагам со стороны инвесторов заметно упал. Именно этот момент и является главным риском, ведь в отсутствии возможности выплачивать задолженность вполне может произойти дефолт. Здесь стоит понимать, что практика по постоянному привлечению нового дешевого долга, с помощью которого погашается старый и дорогой, широко распространена в мире. Проблемы начинаются, когда пропадает возможность подпитывать эту долговую пирамиду", — пояснил аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

Заметьте, мощный АНАЛитик не знает, кто выпускает государственные облигации?!!
  Moneta написав:"Схема такая - НБУ дает рефинансирование госбанкам, а те покупают на эти деньги ОВГЗ. Таким образом и будут закрывать дыру в бюджете", - говорит источник.

Подобные источники фонтанируют этой бредовой идеей уже полгода. А статистика показывает, что ни один крупный рефинанс не сопровождался серьезным размещением облигаций. Пора уже придумать что-нибудь новенькое.
В конце концов, кредитование за рефинанс инфраструктурных проектов тоже можно описать как катастрофу, по крайней мере, это будет выглядеть правдоподобней. :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:45

  Сибарит написав:Подобные источники фонтанируют этой бредовой идеей уже полгода. А статистика показывает, что ни один крупный рефинанс не сопровождался серьезным размещением облигаций. Пора уже придумать что-нибудь новенькое.
В конце концов, кредитование за рефинанс инфраструктурных проектов тоже можно описать как катастрофу, по крайней мере, это будет выглядеть правдоподобней. :)


Катастрофу, увы, не нужно высасывать из пальца. Ок, не попадает эмиссионная гривна в доходную часть бюджета - не из чего финансировать расходные программы бюджета. В первом случае доходы форумчан съедала бы инфляция, во втором - падение соцвыплат, занятости и зарплат. Остальное уже - по большей части хомячьи разборки, кто какое из двух зол пройдет с меньшими потерями. Хотя, как по мне, то очевидно, что впереди адская смесь первого и второго...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Подобные источники фонтанируют этой бредовой идеей уже полгода.
а меня мучает другая фантазия, если минфин увеличит доходность овгз, не будут ли скидывать на вторичке малодоходные (с дисконтом или за номинал), чтобы вместо них купить более доходные? Это может вызвать эффект разжатия пружины.

21,1 миллиард гривен составляет долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.

В частности, за тепло и горячую воду долг населения, по состоянию на 30 сентября, составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии - 4,98 млрд гривень.
не платят... наверное копят на доллар па 30
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:03

  vitaliian написав:
  Сибарит написав:Подобные источники фонтанируют этой бредовой идеей уже полгода.
а меня мучает другая фантазия, если минфин увеличит доходность овгз, не будут ли скидывать на вторичке малодоходные (с дисконтом или за номинал), чтобы вместо них купить более доходные? Это может вызвать эффект разжатия пружины.

да нічого не буде аполіпстичного:
всі будуть розкидувати бабло з гвинтокрилів,
ставки в нуль, економіка в мороз,
люди по домам - нєфіг шастать.

китайці і далі пахатимуть

Нам даватимуть якісь крихи з трильонів "нових грошей", щоб не загнулися та не лягли під Рашу. Але щоб зелень сильно не зазнавалася.

А там буде світло в кінці тунеля. Колись.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:04

  vitaliian написав:а меня мучает другая фантазия, если минфин увеличит доходность овгз, не будут ли скидывать на вторичке малодоходные (с дисконтом или за номинал), чтобы вместо них купить более доходные? Это может вызвать эффект разжатия пружины.

Для этого есть госбанки, и депо с околонулевыми ставками :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:а меня мучает другая фантазия, если минфин увеличит доходность овгз, не будут ли скидывать на вторичке малодоходные (с дисконтом или за номинал), чтобы вместо них купить более доходные? Это может вызвать эффект разжатия пружины.

Кінчай, батьку, торгувати, бо нічим здачу давати! (с)
Кому будут скидывать?
Для такой операции дисконт должен быть столь существенным, чтобы покупателю было выгодно купить эти низкодоходные, а не новые высокодоходные. Как-то профита от такой операции не видно.

не платят... наверное копят на доллар па 30

Надо посмотреть график уровня долга за год. Помнится, летом была информация о сокращении этого долга. Похоже, часть народа пытается распределить платежи равномерно по году.
Сибарит
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