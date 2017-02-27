Додано: Сер 18 лис, 2020 23:08

alex10 написав: alex_2013 написав: Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.



https://strana.ua/articles/interview/30 ... rojke.html Очень отрезвляющее интервью Уманского (экс-министр финансов). Заранее прошу прощения за ватный ресурс.

чУВАК ЧЕШЕТ ПРО возможную УТРАТУ СУВЕРЕНИТЕТА. А лично я не вижу возможности каких-то позитивных перемен для развития, кроме внешнего управления . Япония с ФРГ в своё время неплохо закончили ( правда, было желание кредиторов поднять єти стран) чУВАК ЧЕШЕТ ПРО возможную УТРАТУ СУВЕРЕНИТЕТА. А лично я не вижу возможности каких-то позитивных перемен для развития,

Весь вопрос в нашем случае, а есть ли желание наших кредиторов поспособствовать поднятию Украины или это только нам так хочется думать, надеяться и обманывать себя. Если такого желания и целей у кредиторов и управляющих нет - то и результат внешнего управления будет околонулевой, если не отрицательный. Например мне непонятно - почему внешние управляющие не могут ставить на места более менее нормальных людей сюда в управление страной, а не какого-то например, Гончарука, к-рый явно "оттуда" пролоббирован был; прочих Абрамавичусов, которые вообще толком не понятно чем занимаются и тому подобных. Уже как минимум эти кадровые моменты очень подозрительны.А вообще почему такая тишина. Межбанк после 4 резко "улетел" на целых 4 копейки по графику - почему ни у кого нет никакой реакции?