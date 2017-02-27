Додано: Сер 18 лис, 2020 23:51

..........Держава втрачає до п’яти мільярдів гривень щомісяця — Уманський про корупцію у фіскальній системі.........Ну это разве что только на таможне.У нас схематозно-коррупционные механизмы в самых разных сферах - это как в Германии автомашины.И те ,и другие безупречно работают.А между тем есть вот такая стата за октябрь, которая объясняет частично -почему гривна еще не отлетела в космос.........."про митні платежі у жовтні.Формально план надходжень митних платежів до загального фонду бюджету не виконано. Однак, імпорт впав на 15,7%.Тепер в деталях:- Митна служба у жовтні 2020 року перерахувала до загального фонду Держбюджету 29,9 млрд. грн. при плані у 31,3 млрд. (недовиконання 4,3%).- В порівнянні з жовтнем 2019 року у доларовому еквіваленті маємо падіння зборів на 13,5 %: 1058 млн. дол. у жовтні 2020 року (середній курс 28,32 грн/дол) проти 1222 млн. дол. у жовтні 2019 року (середній курс 24,81 грн/дол). 164 млн доларів різниці жовтень 2019 до жовтня 2020 року.- За даними митної служби, імпорт у жовтні впав на 15,7% рік до року, тому зменшення митних платежів відповідає рівню падіння імпорту.- Цікавий факт, за рахунок чого (яких товарів) впав імпорт. Загальне падіння імпорту в основному було спричинене зменшенням імпорту газу, нафти та нафтопродуктів. Імпорт групи товарів за УКТЗЕД 27 зменшився на 52%. При цьому, таке падіння не може бути повністю пояснене зменшенням світових цін на нафту, наприклад ціна нафти Bent впала на 32% з $59,71 до $40,37 за той самий період. Ціни на бензин також знизились набагато менше. Середня ціна літру А-95 у жовтні склала 23,37 грн, або $0,83, у жовтні 2019 року – 28,75 грн, або $1,16. Падіння ціни становить 29%. Тому, із загального падіння імпорту нафтопродуктів на 59%, зменшення на 30% можна пояснити зменшенням ціни. Чим же можна пояснити зменшення решти 29%? Або українці почали аж на 29% менше їздити у жовтні порівняно з минулим роком, або частина ринку імпорту нафтопродуктів перейшла в тінь.Податкова у жовтні зібрала 32,1 млрд грн, що на 42% більше плану на місяць (22,6 млрд грн), та на 15% більше, ніж було зібрано минулого року (28,0 млрд грн). Але вже стабільним трендом є зменшення відшкодування ПДВ (у гривні впало на 11% - з 13,3 млрд грн до 11,9 млрд грн), при тому що експорт, за даними митної служби, зріс на 1,3% порівняно із минулим роком."...........