Ну это разве что только на таможне. У нас схематозно-коррупционные механизмы в самых разных сферах - это как в Германии автомашины. И те ,и другие безупречно работают.
А между тем есть вот такая стата за октябрь, которая объясняет частично -
почему гривна еще не отлетела в космос :
.........."про митні платежі у жовтні. Формально план надходжень митних платежів до загального фонду бюджету не виконано. Однак, імпорт впав на 15,7%. Тепер в деталях: - Митна служба у жовтні 2020 року перерахувала до загального фонду Держбюджету 29,9 млрд. грн. при плані у 31,3 млрд. (недовиконання 4,3%). - В порівнянні з жовтнем 2019 року у доларовому еквіваленті маємо падіння зборів на 13,5 %: 1058 млн. дол. у жовтні 2020 року (середній курс 28,32 грн/дол) проти 1222 млн. дол. у жовтні 2019 року (середній курс 24,81 грн/дол). 164 млн доларів різниці жовтень 2019 до жовтня 2020 року. - За даними митної служби, імпорт у жовтні впав на 15,7% рік до року, тому зменшення митних платежів відповідає рівню падіння імпорту. - Цікавий факт, за рахунок чого (яких товарів) впав імпорт. Загальне падіння імпорту в основному було спричинене зменшенням імпорту газу, нафти та нафтопродуктів. Імпорт групи товарів за УКТЗЕД 27 зменшився на 52%. При цьому, таке падіння не може бути повністю пояснене зменшенням світових цін на нафту, наприклад ціна нафти Bent впала на 32% з $59,71 до $40,37 за той самий період. Ціни на бензин також знизились набагато менше. Середня ціна літру А-95 у жовтні склала 23,37 грн, або $0,83, у жовтні 2019 року – 28,75 грн, або $1,16. Падіння ціни становить 29%. Тому, із загального падіння імпорту нафтопродуктів на 59%, зменшення на 30% можна пояснити зменшенням ціни. Чим же можна пояснити зменшення решти 29%? Або українці почали аж на 29% менше їздити у жовтні порівняно з минулим роком, або частина ринку імпорту нафтопродуктів перейшла в тінь. Податкова у жовтні зібрала 32,1 млрд грн, що на 42% більше плану на місяць (22,6 млрд грн), та на 15% більше, ніж було зібрано минулого року (28,0 млрд грн). Але вже стабільним трендом є зменшення відшкодування ПДВ (у гривні впало на 11% - з 13,3 млрд грн до 11,9 млрд грн), при тому що експорт, за даними митної служби, зріс на 1,3% порівняно із минулим роком."...........
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48244 ... t-ukrayina Блінов оприлюднив результати робочих підрахунків експертів Нацбанку України щодо втрат від карантину: “Оголошення в листопаді трьох з чотирьох вікендів карантинними з тими обмеженнями, які запроваджені, призведуть до втрати цього року 0,15% українського ВВП. Відносно невеликий показник, однак якщо перерахувати його в абсолютні показники, це 6 млрд грн ми орієнтовно можемо недорахуватися ВВП цього року у порівнянні з тим, якби ми такий карантин не запроваджували”.
А вот это показывает, что эти 6 млрд.гривен
выбросили котам под хвост,жалко,что не моим:
......."Украинские ТРЦ зафиксировали прирост трафика до 20% в пятницу и понедельник после введения карантина выходного дня"............
А вот это уже гривнепонижающий фактор. Правительство продолжает разбрасывать деньги, которых у них нет - с вертолета: ........."Кабмін надав "Укравтодору" держгарантії під запозичення на 5 млрд грн Уряд надав ДІУ держгарантії під запозичення на 3 млрд грн.Спонсор праздника будет Эксим банк.На оборудование кислородом на всю Украину выделили 880 млн...............
Эксим разбрасывается рефинансом очевидно ......(заявлений обсяг фінансування "великого дорожнього будівництва" Укрексімбанком становить 19,3 млрд.).
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Як вам ідея неповернення ПДВ на 140млрд від "спеціаліста" із слуг?)) Нуль зайвий чи 10 місяців не буде компенсацій чи таки брак спеціалістів в комітеті з питань фінансів?
Дефіцит бюджету планують компенсувати за допомогою неповернення ПДВ та залучення коштів через банки. “Друку коштів” не буде
Такий прогноз зробила Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка з фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі “Еспресо”.
Вона висловила сподівання, що не буде таких загрозливих процесів, як перекривання діри у бюджеті за допомогою емісії.
“Звісно, є проблеми з дефіцитом бюджету. Їх зараз скомпенсовують, наскільки я розумію, через неповернення ПДВ на суму близько 140 млрд грн. Я думаю, що будуть також через банки залучати кошти — близько 20 млрд грн, за моєю інформацією, до кінця року.