Додано: Чет 19 лис, 2020 11:29

Возможно ли укрепление гривны до 25?Это не шутка.Прошу не кидать тапками. На самом деле потенциал Украины таков, что несмотря на то,что столько лет такой экономический бардак творился, страна еще может получить развитую экономику. Когда-нибудь.Шанс есть.И он,по моему мнению,лишь в жестком контроле ЕС над каждым нашим судьей,прокурором,и другим антикоррупционным работником.Только изменение судебно-правовой системы может стать шансом для экономики и гривны............Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, тому що в березні це було щось нове, була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити........Тут я согласен-это не ракетный фактор вверх для гривны.Сейчас будущее гривны ( в долгосрочке) больше зависит не от экономики даже ,а от политики.Вот в принципе валютный рынок в контексте политики, это, на мой взгляд, - мега-важная тема :Вот Фурса пишет:1........."Справа в тому, що грошей цих зараз дуже багато. Світ здуває від грошей. Американські фондові індекси, після перемоги Байдена і новин від виробників вакцин, знаходяться на історичних максимумах. Тому інвестори потребують нових позичальників. Особливо тих, що дають таку високу прибутковість, як Україна. А український бюджет дуже потребує грошей. Прямо дуже. І якби від МВФ був позитивний сигнал, вже наступного дня український Мінфін оголосив би про новий випуск"..........2...........Де можуть бути проблеми? Це відновлення довіри до НБУ, це бюджет на наступний рік, де роздутий дефіцит і завищені доходи, і це, перш за все, антикорупційна інфраструктура, яку треба відновити, куди вже можна приплюсувати судову реформу. Загалом, типова «місія нездійсненна». .............3...........Чи може Україна вийти на ринок без місії МВФ? Теоретично може. Але випуск буде не більшим. Знову ж, вся справа у дуже хорошому настрої ринків. Їм треба кудись дівати гроші. І на даний момент інвестори готові закривати очі на багато що, готові шукати позитив там, де його немає (наприклад, інвесторам дуже сподобалася різка реакція президента на рішення КС.............Чи було колись таке вже в історії України? Так, це повністю повторює стратегію «пропетляти», яку використовував Янукович в 2012—2013 роках. Допетляв у результаті.Але певний час така стратегія працює. Ну, як працює. Дозволяє уникнути колапсу. Повного. Але «нам би день простояти та ніч протриматись». І бюджет порожній. І грошей на підтримку бізнесу немає. В умовах боротьби з коронавірусом, в умови карантину. Це жорстка дієта в умовах, коли ви хворієте і вам потрібно багато харчуватися, щоб відновити сили..............4.А есть еще от Уманского сегодня (по ТВ прошло),что мол МВФ требует де-факто внешнее управление путем согласования европейцами судей,прокуроров,топ-чиновников и т.п.Сам Уманский страдает по этому поводу.А я вот считаю, что если МВФ реально такого требует, если это не фейковое измышление Уманского, или журналистов,и если бы это когда-нибудь каким-то чудом случилось, то одобрение вышеупомянутых категорий со стороны ЕСовцев было бы:-мощным фактором оптимизма для экономики Украины в целом-шансом рвануть вперед чисто экономически как все страны бывшего соцблока рванули еще в конце 90-х-перспективы укрепления гривны до курса 25 и полной ликвидации разговоров о девальвации, развале ,дефолте и т.п.Только жесткая рука европейского бюрократа может стать шансом как для нашей экономики ,так и для гривны.Других вариантов я лично не вижу.Только это мог бы быть лучик света,даже пресловутая земля, это не изменение тренда и вектора будет, а лишь сохранение экономического болота.И инъекции - отнюдь МВФ не панацея, слишком мало, слишком рационально - так лишь ,чтоб не завалились в жесткий дефолт и отдавали старые долги.И да, согласование каждого высшего работника в судебной мантии - это не внешнее давление, это рационализм.И он не мешает блюсти национальные экономические интересы.В экономике должен быть только национальный эгоизм, и тут с Европой надо разбираться, со всеми этими "лес-кругляк" и т.п.С антикоррупционными органами пусть бы помогли,а экономическая стратегия - это уже национальный интерес.