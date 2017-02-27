Ну это разве что только на таможне. У нас схематозно-коррупционные механизмы в самых разных сферах - это как в Германии автомашины. И те ,и другие безупречно работают.
А между тем есть вот такая стата за октябрь, которая объясняет частично -
почему гривна еще не отлетела в космос :
.........."про митні платежі у жовтні. Формально план надходжень митних платежів до загального фонду бюджету не виконано. Однак, імпорт впав на 15,7%. Тепер в деталях: - Митна служба у жовтні 2020 року перерахувала до загального фонду Держбюджету 29,9 млрд. грн. при плані у 31,3 млрд. (недовиконання 4,3%). - В порівнянні з жовтнем 2019 року у доларовому еквіваленті маємо падіння зборів на 13,5 %: 1058 млн. дол. у жовтні 2020 року (середній курс 28,32 грн/дол) проти 1222 млн. дол. у жовтні 2019 року (середній курс 24,81 грн/дол). 164 млн доларів різниці жовтень 2019 до жовтня 2020 року. - За даними митної служби, імпорт у жовтні впав на 15,7% рік до року, тому зменшення митних платежів відповідає рівню падіння імпорту. - Цікавий факт, за рахунок чого (яких товарів) впав імпорт. Загальне падіння імпорту в основному було спричинене зменшенням імпорту газу, нафти та нафтопродуктів. Імпорт групи товарів за УКТЗЕД 27 зменшився на 52%. При цьому, таке падіння не може бути повністю пояснене зменшенням світових цін на нафту, наприклад ціна нафти Bent впала на 32% з $59,71 до $40,37 за той самий період. Ціни на бензин також знизились набагато менше. Середня ціна літру А-95 у жовтні склала 23,37 грн, або $0,83, у жовтні 2019 року – 28,75 грн, або $1,16. Падіння ціни становить 29%. Тому, із загального падіння імпорту нафтопродуктів на 59%, зменшення на 30% можна пояснити зменшенням ціни. Чим же можна пояснити зменшення решти 29%? Або українці почали аж на 29% менше їздити у жовтні порівняно з минулим роком, або частина ринку імпорту нафтопродуктів перейшла в тінь. Податкова у жовтні зібрала 32,1 млрд грн, що на 42% більше плану на місяць (22,6 млрд грн), та на 15% більше, ніж було зібрано минулого року (28,0 млрд грн). Але вже стабільним трендом є зменшення відшкодування ПДВ (у гривні впало на 11% - з 13,3 млрд грн до 11,9 млрд грн), при тому що експорт, за даними митної служби, зріс на 1,3% порівняно із минулим роком."...........
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
https://news.finance.ua/ua/news/-/48244 ... t-ukrayina Блінов оприлюднив результати робочих підрахунків експертів Нацбанку України щодо втрат від карантину: “Оголошення в листопаді трьох з чотирьох вікендів карантинними з тими обмеженнями, які запроваджені, призведуть до втрати цього року 0,15% українського ВВП. Відносно невеликий показник, однак якщо перерахувати його в абсолютні показники, це 6 млрд грн ми орієнтовно можемо недорахуватися ВВП цього року у порівнянні з тим, якби ми такий карантин не запроваджували”.
А вот это показывает, что эти 6 млрд.гривен
выбросили котам под хвост,жалко,что не моим:
......."Украинские ТРЦ зафиксировали прирост трафика до 20% в пятницу и понедельник после введения карантина выходного дня"............
А вот это уже гривнепонижающий фактор. Правительство продолжает разбрасывать деньги, которых у них нет - с вертолета: ........."Кабмін надав "Укравтодору" держгарантії під запозичення на 5 млрд грн Уряд надав ДІУ держгарантії під запозичення на 3 млрд грн.Спонсор праздника будет Эксим банк.На оборудование кислородом на всю Украину выделили 880 млн...............
Эксим разбрасывается рефинансом очевидно ......(заявлений обсяг фінансування "великого дорожнього будівництва" Укрексімбанком становить 19,3 млрд.).
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Як вам ідея неповернення ПДВ на 140млрд від "спеціаліста" із слуг?)) Нуль зайвий чи 10 місяців не буде компенсацій чи таки брак спеціалістів в комітеті з питань фінансів?
Дефіцит бюджету планують компенсувати за допомогою неповернення ПДВ та залучення коштів через банки. “Друку коштів” не буде
Такий прогноз зробила Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка з фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі “Еспресо”.
Вона висловила сподівання, що не буде таких загрозливих процесів, як перекривання діри у бюджеті за допомогою емісії.
“Звісно, є проблеми з дефіцитом бюджету. Їх зараз скомпенсовують, наскільки я розумію, через неповернення ПДВ на суму близько 140 млрд грн. Я думаю, що будуть також через банки залучати кошти — близько 20 млрд грн, за моєю інформацією, до кінця року.
Возможно ли укрепление гривны до 25? Это не шутка.Прошу не кидать тапками. На самом деле потенциал Украины таков, что несмотря на то,что столько лет такой экономический бардак творился, страна еще может получить развитую экономику. Когда-нибудь. Шанс есть.И он,по моему мнению,лишь в жестком контроле ЕС над каждым нашим судьей,прокурором,и другим антикоррупционным работником. Только изменение судебно-правовой системы может стать шансом для экономики и гривны.
1........."Справа в тому, що грошей цих зараз дуже багато. Світ здуває від грошей. Американські фондові індекси, після перемоги Байдена і новин від виробників вакцин, знаходяться на історичних максимумах. Тому інвестори потребують нових позичальників. Особливо тих, що дають таку високу прибутковість, як Україна. А український бюджет дуже потребує грошей. Прямо дуже. І якби від МВФ був позитивний сигнал, вже наступного дня український Мінфін оголосив би про новий випуск"..........
2...........Де можуть бути проблеми? Це відновлення довіри до НБУ, це бюджет на наступний рік, де роздутий дефіцит і завищені доходи, і це, перш за все, антикорупційна інфраструктура, яку треба відновити, куди вже можна приплюсувати судову реформу. Загалом, типова «місія нездійсненна». .............
3...........Чи може Україна вийти на ринок без місії МВФ? Теоретично може. Але випуск буде не більшим. Знову ж, вся справа у дуже хорошому настрої ринків. Їм треба кудись дівати гроші. І на даний момент інвестори готові закривати очі на багато що, готові шукати позитив там, де його немає (наприклад, інвесторам дуже сподобалася різка реакція президента на рішення КС.............Чи було колись таке вже в історії України? Так, це повністю повторює стратегію «пропетляти», яку використовував Янукович в 2012—2013 роках. Допетляв у результаті.Але певний час така стратегія працює. Ну, як працює. Дозволяє уникнути колапсу. Повного. Але «нам би день простояти та ніч протриматись». І бюджет порожній. І грошей на підтримку бізнесу немає. В умовах боротьби з коронавірусом, в умови карантину. Це жорстка дієта в умовах, коли ви хворієте і вам потрібно багато харчуватися, щоб відновити сили..............
4.А есть еще от Уманского сегодня (по ТВ прошло),что мол МВФ требует де-факто внешнее управление путем согласования европейцами судей,прокуроров,топ-чиновников и т.п.Сам Уманский страдает по этому поводу. А я вот считаю, что если МВФ реально такого требует, если это не фейковое измышление Уманского, или журналистов,и если бы это когда-нибудь каким-то чудом случилось, то одобрение вышеупомянутых категорий со стороны ЕСовцев было бы:
-мощным фактором оптимизма для экономики Украины в целом
-шансом рвануть вперед чисто экономически как все страны бывшего соцблока рванули еще в конце 90-х
-перспективы укрепления гривны до курса 25 и полной ликвидации разговоров о девальвации, развале ,дефолте и т.п.
Только жесткая рука европейского бюрократа может стать шансом как для нашей экономики ,так и для гривны. Других вариантов я лично не вижу. Только это мог бы быть лучик света,даже пресловутая земля, это не изменение тренда и вектора будет, а лишь сохранение экономического болота.И инъекции - отнюдь МВФ не панацея, слишком мало, слишком рационально - так лишь ,чтоб не завалились в жесткий дефолт и отдавали старые долги. И да, согласование каждого высшего работника в судебной мантии - это не внешнее давление, это рационализм. И он не мешает блюсти национальные экономические интересы. В экономике должен быть только национальный эгоизм, и тут с Европой надо разбираться, со всеми этими "лес-кругляк" и т.п. С антикоррупционными органами пусть бы помогли, а экономическая стратегия - это уже национальный интерес.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
vitaliian написав:на ветке подозрительно тихо... а газмяс наливает онлайн по 28.28
Так боковик же. Що тут цікавого. Та й що тут обговорювати при таких "професіоналах" у владі. М'яч на їх половині поля. І поки не буде нових ввідних або відповідей на наступні питання, тут на форумі пожвавлення не буде. -як розрулять дефіцит бюджету цього року та що придумають із наступним? -чи приймуть закон про термінали для ППшників при де факто відсутності верховенства права в країні та рівності всіх перед законом? (я за фіскальні чеки, але коли весь топ бізнес в офшорах або оптимізується через ФОПи, а платити за це мають всі решта, то це не вихід) - який ще маразм придумають "для галочки", щоб розписатись у своїй безпорадності у боротьбі із COVID 19? - що ще встигнуть "злити" східному аґресору до поки не повторять долю Януковича? - як центральна влада буде "уживатись" із місцевою після таких "чудових" для Зе-команди виборів і які це матиме наслідки для країни? - чи пропхають закон про пенсійне накопичення на тих умовах які пропонують (додатковий податок для бізнесу та найманого працівника) Цей перелік можна перелічувати і перелічувати. Чекаємо Ф. 28,20-22/28,30-35 доволі вузько... значить спокійно...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!