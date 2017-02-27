Додано: Чет 19 лис, 2020 13:15

Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу:1. У Зеленского многое не получается. Он старается, но у него много промахов и ошибок. Один из минусов – отсутствие понимания работы государственной машины. Это все приходит с опытом, но на сегодняшний день он потратил полтора года на изучение этих процессов и что-то мне подсказывает что окончание этого обучения будет не скоро;2. Кадровый вопрос вообще вызывает недоумение. Я конечно все понимаю, но за некоторыми людьми летает такой «ароматный шлейф», что и противогаз не поможет, но эти господа продолжают получать новые должности;3. Я не знаю кто у Президента советники по экономике, но эти люди стараются разозлить общество по максимуму. Повышение минимальной зарплаты распоряжением на бумаге, при угрозе LockDown, это вообще что? Далее: введение РРО – шаг правильный, но время для этого выбрано крайне неудачное. «Совпадение? Не думаю!» (С). И таких примеров много. Ну неужели нельзя подумать головой, или может так и задумано?4. Ежу понятно, что бюджет – самая слабая точка на которую постоянно давят все кому не лень. И давят справедливо. Что мешало раньше властям пересмотреть затратные части этого бюджета? Аналитикой в правительстве хоть кто-то занимается? А теперь наступил конец года, «поздно пить Боржоми». Выкручиваются как могут: тут и ОВГЗ (если кто-то говорит что этой схемы нет – этот человек наивен как три копейки, в каких объёмах происходят транзакции – другой вопрос, но схема существует), и разговоры о денежной эмиссии, и переговоры с МВФ и так далее и тому подобное. В итоге, общий результат оставляет желать лучшего. По моему мнению, самый плохой вариант – эмиссия денег. Я на 99% уверен, что в наших условиях эта эмиссия будет вообще без какого-либо обеспечения. Результаты можно предсказать сейчас;5. А теперь позитив!В любом случае, если бы я сейчас выбирал между «папередниками и кровосисами», между «шоколад, друзі, бабки» и между «зелёными», то при всём негативе это все равно были бы «зелёные». Ну он хоть старается. Жаль, что во многих вопросах наш гарант Конституции действительно пока зелёный, и уже без кавычек.