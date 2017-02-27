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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"десідент" свій месседж під Радою анонсований у фейсбуці, продовжив на телеканалі "попередника"... такі вони нові лиця борців за державні видатки
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:48
Державному банку дозволили залучити "рефінанс" у НБУ на 30 мільярдів
Зазначається, що рішення було ухвалено "зважаючи на необхідність фондування активних операцій банку".
Крім того, збільшено ліміт вартості активів, що належать Укрексімбанку та можуть передаватися для НБУ в заставу (як забезпечення боргових зобов`язань за діючими та майбутніми кредитами) з 30 млрд грн до 50 млрд грн.
За даними НБУ, на 01.10.2020 борг Укрексімбанку за рефінансуванням становив 3,4 млрд грн, а обсяг активів держбанку становив 175,74 млрд грн (з них ОВДП - 52,5 млрд грн).
13 листопада НБУ надав Укрексімбанку рефінанс на 10,76 млрд грн.
Укрексімбанк надав Укравтодору позик на 13,7 млрд грн, в тому числі за рахунок залученого в НБУ рефінансування. Загальний обсяг позик, які Укрексімбанк планує надати Укравтодору під держгарантії, - 19,3 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...и ни слова про риски купить бумаги овгз по курсу 28,5 а проффит вывести по курсу 35. Не каждый инвестор мечтает стать спонсором бюджета Украины.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:15
в чем проблема начинать пополнять бюджет за счет печатанья ?
ведь если не сейчас , то через 2-4 месяца придут к этому всеравно, выхода другого нет и не будет
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу:
1. У Зеленского многое не получается. Он старается, но у него много промахов и ошибок. Один из минусов – отсутствие понимания работы государственной машины. Это все приходит с опытом, но на сегодняшний день он потратил полтора года на изучение этих процессов и что-то мне подсказывает что окончание этого обучения будет не скоро;
2. Кадровый вопрос вообще вызывает недоумение. Я конечно все понимаю, но за некоторыми людьми летает такой «ароматный шлейф», что и противогаз не поможет, но эти господа продолжают получать новые должности;
3. Я не знаю кто у Президента советники по экономике, но эти люди стараются разозлить общество по максимуму. Повышение минимальной зарплаты распоряжением на бумаге, при угрозе LockDown, это вообще что? Далее: введение РРО – шаг правильный, но время для этого выбрано крайне неудачное. «Совпадение? Не думаю!» (С). И таких примеров много. Ну неужели нельзя подумать головой, или может так и задумано?
4. Ежу понятно, что бюджет – самая слабая точка на которую постоянно давят все кому не лень. И давят справедливо. Что мешало раньше властям пересмотреть затратные части этого бюджета? Аналитикой в правительстве хоть кто-то занимается? А теперь наступил конец года, «поздно пить Боржоми». Выкручиваются как могут: тут и ОВГЗ (если кто-то говорит что этой схемы нет – этот человек наивен как три копейки, в каких объёмах происходят транзакции – другой вопрос, но схема существует), и разговоры о денежной эмиссии, и переговоры с МВФ и так далее и тому подобное. В итоге, общий результат оставляет желать лучшего. По моему мнению, самый плохой вариант – эмиссия денег. Я на 99% уверен, что в наших условиях эта эмиссия будет вообще без какого-либо обеспечения. Результаты можно предсказать сейчас;
5. А теперь позитив! В любом случае, если бы я сейчас выбирал между «папередниками и кровосисами», между «шоколад, друзі, бабки» и между «зелёными», то при всём негативе это все равно были бы «зелёные». Ну он хоть старается. Жаль, что во многих вопросах наш гарант Конституции действительно пока зелёный, и уже без кавычек.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:19
Падение в сельском хозяйстве снова ускорилось - за 10 месяцев падение производства составило 14,2% к аналогичному периоду 2019-го. Растениеводство пострадало больше животноводства (-16,9% и -2,7%, соответственно)
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:24
Тема буквально витает в облаках, как перед дождем хорошим, чувствуется некое напряжение,темнеет,раскаты грома:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... o-verstata
В Україні заговорили про запуск "друкарського верстата"
Данилюк зазначив, що як міністр фінансів багато разів стикався з подібними пропозиціями, однак вважає їх безвідповідальними.
“Завжди буде рішення: давайте надрукуємо. Пообіцяємо зараз, а розплачуватися через інфляцію буде хтось інший. Це наслідки емісії наразі. Якщо ми б жили в іншій країні, була б інша оцінка”, – підкреслив Данилюк.
Водночас колишній міністр економіки Тимофій Милованов вважає, що емісія зараз допустима.“Все одно доведеться підтримувати економіку пізніше. І ще більше людей перехворіє. Тобто я за радикальний карантин зараз і за радикальну підтримку. Але короткостроково, точково”, – зазначив Милованов.
.....Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявляв, що НБУ не планує вдаватися до грошової емісії для фінансування видатків державного бюджету....
.....Зараз немає передумов для того, щоб курс гривні зріс до 30 UAH/USD, повідомляв міністр фінансів України Сергій Марченко......
Все это было уже в истории,
и Ельцин за пару дней до дефолта "девальвации не будет",
и Стельмах "гривна по курсу Биг-мака 4-50"
и одна из наших дам : "кризис на нашем пороге стучится, но мы его не впустим",
и Яценюк "экономика курса больше 10 грн. не выдержит",
и наш бывший : "Экономика в нормальном состоянии,ее справедливый курс - 12"
все это привел чисто по памяти,не гуглил,может не дословно.
Любят у нас прогнозировать.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:24
SherLock , смотрел как-то передачу про черный понедельник в Раше в 98 году. Там Борька-алкаш тоже пел, танцевал, девальвации не будет, твердо-четко. Тоже была инсайдерская пирамида ГКО с нерезами, которую МВФ отказался спасать. Так вот к Борьке в среду пришел тогдашний премьер Кириенко и сказал: вы можете выбрать дату, но избежать уже не получится. А в понедельник банки уже не открылись. Мне кажется мы идем этим путем. Клоуна поставят в известность в последний момент. Кстати, КВН тех времен
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 19 лис, 2020 13:28, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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