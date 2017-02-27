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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6798679968006801

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 235
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:26

  headshaker написав:Тем временем:

Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ опять приостановился:

- за последний день ( 19 ноя к 18 ноя ): -14 млн ( 74,791 - 74,805 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 19 ноя к 12 ноя ): -269 млн ( 74,791 - 75,060 млрд грн )
- за последний месяц ( 19 ноя к 19 окт ): -3.86 млрд ( 74,791 - 78,655 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 19 ноя к 12 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +529 млрд
Юр. лица: +101 млн
Физ. лица: +43 млн
Нерезиденты: -269 млн
Всего: +403 млрд
Скромное размещение во вторник привело к скромному изменению общего баланса.

Банки: +529 млрд
Всего: +403 млрд
Тут точно ошибки нет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:26

  Xenon написав:в чем проблема начинать пополнять бюджет за счет печатанья ?

ведь если не сейчас , то через 2-4 месяца придут к этому всеравно, выхода другого нет и не будет

пока что есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз, но при этом держать курс 27,50-28,50. Когда ставки вырастут до уровня при котором станет невозможно обслуживать долг - только тогда включат станок. Маркером тому будет прохладные отношения с западными лидерами и потепление отношений с рф (мониторится элементарно, послушать их новости про Украину, новости там выбираются строго в соответствии с градусом отношений). К этому моменту надо полностью сидеть в валюте или золоте.

Другого сценария как сохранить коррупцию, власть и влияние олигархов - нету.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:49

  SherLock написав:3. Я не знаю кто у Президента советники по экономике, но эти люди стараются разозлить общество по максимуму. Повышение минимальной зарплаты распоряжением на бумаге, при угрозе LockDown, это вообще что? Далее: введение РРО – шаг правильный, но время для этого выбрано крайне неудачное. «Совпадение? Не думаю!» (С). И таких примеров много. Ну неужели нельзя подумать головой, или может так и задумано?


Основные толкатели и "экономэксперты", думаю, такие:
по первому пункту - один из замов Зеленского в Офисе Президента, к экономике не очень имеет отношение, больше за рейтингами следит.
по второму пункту - РРО - основные двигатели - Гетманцев, потом Гетман, был или есть такой эксперт в соросовском так называемом реанимационном пакете реформ,и громко называемая Европейская бизнес ассоциация во главе Томашом Фиалой.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SherLock написав:Ну он хоть старается.

Да-да, очень стараеся. Как недавно оказалось, Зеленский лично из рогатки запустил в полёт вторую Мрию, которая слетала в Китай, и которую он потом встретил красуясь перед камерами на ВВП Гостомеля.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:52

Птаха щастя завтрашнього дня©)))

  SherLock написав: У Зеленского многое не получается. Он старается

В любом случае, если бы я сейчас выбирал между «папередниками и кровосисами», между «шоколад, друзі, бабки» и между «зелёными», то при всём негативе это все равно были бы «зелёные». Ну он хоть старается.

От і я це всім кажу!!!
Він хоч СТАРАЄТЬСЯ!!! І не краде, як пАпіредніки!!!

Це, якщо коротко про нашого гаранта.

А от його оточуючі - це повний капЄц! :shock:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:53

  vitaliian написав:
  Xenon написав:в чем проблема начинать пополнять бюджет за счет печатанья ?

ведь если не сейчас , то через 2-4 месяца придут к этому всеравно, выхода другого нет и не будет

пока есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз, когда ставки вырастут до уровня при котором станет невозможно обслуживать долг - включат станок. Маркером тому будет прохладные отношения с западными лидерами и потепление отношений с рф.

https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... o-verstata
Согласен с вами.
Пока "не потеплело" в отношениях:
МВФ и остальные будут капать понемного,
ставки ОВГЗ еще не на критичном уровне (в России 98-го года это было вообще облака 50%) и т.п.

Но,дисбалансы реально огромны, и их много, они буквально везде -
в субсидиях,
в дефиците бюджета ,
в размере долга в 2021,который погашать,
в небольшом,но пузырике на РН,
в цене обслуживания долга,
в соотношении размер дисбалансов-ВВП-размер бюджета,
в коммунальном долге
в понижении до плинтуса потребительского спроса тарифами
в доле национальной прибыли,которую имеют кланы и все остальные население и бизнес,
в неминуемом повышении отрицательных тенденций во внешней торговле
в зависших ,но подбирающимся вопросах о русских 3 млдр.дол. и газовой трубе,
в том оттоке труд.ресурсов,который неминуем ,когда распахнут границы хотя бы на пол-двери,
в акулах,которые будут драться,и при этом не будет стабильности и в экономике также
в пенсионном дефиците - там 207 млрд.грн на этот год из бюджета не хватило, еще 17 млрд. просят вроде.

По факту страна раздета на морозе, доходы не соответствуют расходам от слова вообще.
Разве что в 2015,было еще хуже - ЗВР около 7 млрд.дол.,а реально ноль, ну так тогда все это
как раз курс гривны саамортизировал.
Выхлоп пара все-таки произошел и все мы заплатили за это.

SherLock, я понимаю ваши симпатии, но как вам лично Гетьманцев, который вот,к примеру, предлагает, в законодательстве про налог на недвижку,обложить налогом одиноких бабушек в однушках-двушках-трешках центра, да таким,что им надо будет срочно продаваться и квартиру и мебель и переезжать в однушку на окраине, то же касается и его намерения относительно промышленных зданий и т.п.,т.е.он хочет угрохать окончательно всю нашу промышленность.Там буквально 99% всех квартир в стране под налог подпадают,и льгота в 60 кв.м. отменяется. И это лишь один из его "брюликов",у него таких масса.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 19 лис, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Но,дисбалансы реально огромны, и их много, они буквально везде -
каждый дисбаланс можно переложить на голову пэрэсичного новыми налогами, безработицей, инфляцией, тарифами, курсом гривны.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57

  vitaliian написав:есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз


кредит дадут. В этом можно не сомневаться. Давать перестанут перед банкротством, когда поймут что больше вытянуть из страны уже ничего не получится. Пока предпосылок к этому нет, можно дальше налоги и тарифы поднимать.

  vitaliian написав:Другого сценария как сохранить коррупцию, власть и влияние олигархов - нету.


Коррупции и влиянию олигархов сейчас вообще ничего не угрожает.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57

  SherLock написав:1. У Зеленского многое не получается. Он старается, но у него много промахов и ошибок. Один из минусов – отсутствие понимания работы государственной машины.
<...>
Ну он хоть старается.

Я извиняюсь -- вы вот это всё серьёзно?

Т.е. тело вообще ни бельмеса не компетентно в госуправлении -- тем не менее лезет баллотироваться. Прогнозируемо просирает все полимеры. Но получает индульгенцию -- "он же старается". Да йопт. Если вы готовы быть подопытным кроликом, то хотя бы не расписывайтесь за других.

(дальше непечатно)

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