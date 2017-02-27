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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:26
Банки
headshaker написав:Тем временем:Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ опять приостановился
:
- за последний день ( 19 ноя к 18 ноя ): -14 млн
( 74,791 - 74,805 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 19 ноя к 12 ноя ): -269 млн
( 74,791 - 75,060 млрд грн )
- за последний месяц ( 19 ноя к 19 окт ): -3.86 млрд
( 74,791 - 78,655 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 19 ноя к 12 ноя ) по всем категориям:НБУ
: 0Банки
: +529 млрдЮр. лица
: +101 млнФиз. лица
: +43 млнНерезиденты
: -269 млнВсего
: +403 млрдСкромное размещение во вторник привело к скромному изменению общего баланса.
: +529 млрд Всего
: +403 млрд
Тут точно ошибки нет?
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:26
Xenon написав:
в чем проблема начинать пополнять бюджет за счет печатанья ?
ведь если не сейчас , то через 2-4 месяца придут к этому всеравно, выхода другого нет и не будет
пока что есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз, но при этом держать курс 27,50-28,50. Когда ставки вырастут до уровня при котором станет невозможно обслуживать долг - только тогда включат станок. Маркером тому будет прохладные отношения с западными лидерами и потепление отношений с рф (мониторится элементарно, послушать их новости про Украину, новости там выбираются строго в соответствии с градусом отношений). К этому моменту надо полностью сидеть в валюте или золоте.
Другого сценария как сохранить коррупцию, власть и влияние олигархов - нету.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:49
SherLock написав:
3. Я не знаю кто у Президента советники по экономике, но эти люди стараются разозлить общество по максимуму. Повышение минимальной зарплаты распоряжением на бумаге, при угрозе LockDown, это вообще что? Далее: введение РРО – шаг правильный, но время для этого выбрано крайне неудачное. «Совпадение? Не думаю!» (С). И таких примеров много. Ну неужели нельзя подумать головой, или может так и задумано?
Основные толкатели и "экономэксперты", думаю, такие:
по первому пункту - один из замов Зеленского в Офисе Президента, к экономике не очень имеет отношение, больше за рейтингами следит.
по второму пункту - РРО - основные двигатели - Гетманцев, потом Гетман, был или есть такой эксперт в соросовском так называемом реанимационном пакете реформ,и громко называемая Европейская бизнес ассоциация во главе Томашом Фиалой.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:49
SherLock написав:
Ну он хоть старается.
Да-да, очень стараеся. Как недавно оказалось, Зеленский лично из рогатки запустил в полёт вторую Мрию, которая слетала в Китай, и которую он потом встретил красуясь перед камерами на ВВП Гостомеля.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:52
SherLock написав:
У Зеленского многое не получается. Он старается
В любом случае, если бы я сейчас выбирал между «папередниками и кровосисами», между «шоколад, друзі, бабки» и между «зелёными», то при всём негативе это все равно были бы «зелёные». Ну он хоть старается
.
От і я це всім кажу!!! Він хоч СТАРАЄТЬСЯ!!!
І не краде, як пАпіредніки!!!
Це, якщо коротко про нашого гаранта.
А от його оточуючі - це повний капЄц!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:53
https://news.finance.ua/ua/news/-/48247 ... o-verstata
vitaliian написав: Xenon написав:
в чем проблема начинать пополнять бюджет за счет печатанья ?
ведь если не сейчас , то через 2-4 месяца придут к этому всеравно, выхода другого нет и не будет
пока есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз, когда ставки вырастут до уровня при котором станет невозможно обслуживать долг - включат станок. Маркером тому будет прохладные отношения с западными лидерами и потепление отношений с рф.
Согласен с вами.
Пока "не потеплело" в отношениях:
МВФ и остальные будут капать понемного,
ставки ОВГЗ еще не на критичном уровне (в России 98-го года это было вообще облака 50%) и т.п.
Но,дисбалансы реально огромны, и их много, они буквально везде -
в субсидиях,
в дефиците бюджета ,
в размере долга в 2021,который погашать,
в небольшом,но пузырике на РН,
в цене обслуживания долга,
в соотношении размер дисбалансов-ВВП-размер бюджета,
в коммунальном долге
в понижении до плинтуса потребительского спроса тарифами
в доле национальной прибыли,которую имеют кланы и все остальные население и бизнес,
в неминуемом повышении отрицательных тенденций во внешней торговле
в зависших ,но подбирающимся вопросах о русских 3 млдр.дол. и газовой трубе,
в том оттоке труд.ресурсов,который неминуем ,когда распахнут границы хотя бы на пол-двери,
в акулах,которые будут драться,и при этом не будет стабильности и в экономике также
в пенсионном дефиците - там 207 млрд.грн на этот год из бюджета не хватило, еще 17 млрд. просят вроде.
По факту страна раздета на морозе, доходы не соответствуют расходам от слова вообще.
Разве что в 2015,было еще хуже - ЗВР около 7 млрд.дол.,а реально ноль, ну так тогда все это
как раз курс гривны саамортизировал.
Выхлоп пара все-таки произошел и все мы заплатили за это.
SherLock, я понимаю ваши симпатии, но как вам лично Гетьманцев, который вот,к примеру, предлагает, в законодательстве про налог на недвижку,обложить налогом одиноких бабушек в однушках-двушках-трешках центра, да таким,что им надо будет срочно продаваться и квартиру и мебель и переезжать в однушку на окраине, то же касается и его намерения относительно промышленных зданий и т.п.,т.е.он хочет угрохать окончательно всю нашу промышленность.Там буквально 99% всех квартир в стране под налог подпадают,и льгота в 60 кв.м. отменяется. И это лишь один из его "брюликов",у него таких масса.
Востаннє редагувалось Автор77
в Чет 19 лис, 2020 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57
Автор77 написав:
Но,дисбалансы реально огромны, и их много, они буквально везде -
каждый дисбаланс можно переложить на голову пэрэсичного новыми налогами, безработицей, инфляцией, тарифами, курсом гривны.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57
vitaliian написав:
есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз
кредит дадут. В этом можно не сомневаться. Давать перестанут перед банкротством. Пока предпосылок к этому нет, можно дальше налоги и тарифы поднимать.
vitaliian написав:
Другого сценария как сохранить коррупцию, власть и влияние олигархов - нету.
Коррупции и влиянию олигархов сейчас вообще ничего не угрожает.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 19 лис, 2020 14:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 13:57
SherLock написав:
1. У Зеленского многое не получается. Он старается, но у него много промахов и ошибок. Один из минусов – отсутствие понимания работы государственной машины.
<...>
Ну он хоть старается.
Я извиняюсь -- вы вот это всё серьёзно?
Т.е. тело вообще ни бельмеса не компетентно в госуправлении -- тем не менее лезет баллотироваться. Прогнозируемо просирает все полимеры. Но получает индульгенцию -- "он же старается". Да йопт. Если вы готовы быть подопытным кроликом, то хотя бы не расписывайтесь за других.
(дальше непечатно)
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