Додано: Чет 19 лис, 2020 13:53

vitaliian написав: Xenon написав: в чем проблема начинать пополнять бюджет за счет печатанья ?



ведь если не сейчас , то через 2-4 месяца придут к этому всеравно, выхода другого нет и не будет в чем проблема начинать пополнять бюджет за счет печатанья ?ведь если не сейчас , то через 2-4 месяца придут к этому всеравно, выхода другого нет и не будет

пока есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз, когда ставки вырастут до уровня при котором станет невозможно обслуживать долг - включат станок. Маркером тому будет прохладные отношения с западными лидерами и потепление отношений с рф. пока есть надежда на кредит МВФ, когда такой надежды не будет начнут поднимать ставки по овгз, когда ставки вырастут до уровня при котором станет невозможно обслуживать долг - включат станок. Маркером тому будет прохладные отношения с западными лидерами и потепление отношений с рф.

Согласен с вами.Пока "не потеплело" в отношениях:МВФ и остальные будут капать понемного,ставки ОВГЗ еще не на критичном уровне (в России 98-го года это было вообще облака 50%) и т.п.Но,дисбалансы реально огромны, и их много, они буквально везде -в субсидиях,в дефиците бюджета ,в размере долга в 2021,который погашать,в небольшом,но пузырике на РН,в цене обслуживания долга,в соотношении размер дисбалансов-ВВП-размер бюджета,в коммунальном долгев понижении до плинтуса потребительского спроса тарифамив доле национальной прибыли,которую имеют кланы и все остальные население и бизнес,в неминуемом повышении отрицательных тенденций во внешней торговлев зависших ,но подбирающимся вопросах о русских 3 млдр.дол. и газовой трубе,в том оттоке труд.ресурсов,который неминуем ,когда распахнут границы хотя бы на пол-двери,в акулах,которые будут драться,и при этом не будет стабильности и в экономике такжев пенсионном дефиците - там 207 млрд.грн на этот год из бюджета не хватило, еще 17 млрд. просят вроде.По факту страна раздета на морозе, доходы не соответствуют расходам от слова вообще.Разве что в 2015,было еще хуже - ЗВР около 7 млрд.дол.,а реально ноль, ну так тогда все этокак раз курс гривны саамортизировал.Выхлоп пара все-таки произошел и все мы заплатили за это.SherLock, я понимаю ваши симпатии, но как вам лично Гетьманцев, который вот,к примеру, предлагает, в законодательстве про налог на недвижку,обложить налогом одиноких бабушек в однушках-двушках-трешках центра, да таким,что им надо будет срочно продаваться и квартиру и мебель и переезжать в однушку на окраине, то же касается и его намерения относительно промышленных зданий и т.п.,т.е.он хочет угрохать окончательно всю нашу промышленность.Там буквально 99% всех квартир в стране под налог подпадают,и льгота в 60 кв.м. отменяется. И это лишь один из его "брюликов",у него таких масса.