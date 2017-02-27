SherLock написав:1. У Зеленского многое не получается. Он старается, но у него много промахов и ошибок. Один из минусов – отсутствие понимания работы государственной машины. <...> Ну он хоть старается.
Я извиняюсь -- вы вот это всё серьёзно? Т.е. тело вообще ни бельмеса не компетентно в госуправлении -- тем не менее лезет баллотироваться. Прогнозируемо просирает все полимеры. Но получает индульгенцию -- "он же старается". Да йопт. Если вы готовы быть подопытным кроликом, то хотя бы не расписывайтесь за других. (дальше непечатно)
Нет, Вы не поняли смысл. Вопрос ставился по-другому. Некомпетентность в госуправлении – полностью согласен. Но из того, из чего был выбор, что выбрать? Вот в чем был смысл фразы о повторном выборе. Или у Вас есть другие кандидатуры, а точнее – кандидатура?
Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ опять приостановился:
- за последний день ( 19 ноя к 18 ноя ): -14 млн ( 74,791 - 74,805 млрд грн ) - за посленюю неделю ( 19 ноя к 12 ноя ): -269 млн ( 74,791 - 75,060 млрд грн ) - за последний месяц ( 19 ноя к 19 окт ): -3.86 млрд ( 74,791 - 78,655 млрд грн )
А вот какие изменения за неделю ( 19 ноя к 12 ноя ) по всем категориям:
НБУ: 0 Банки: +529 млрд Юр. лица: +101 млн Физ. лица: +43 млн Нерезиденты: -269 млн Всего: +403 млрд Скромное размещение во вторник привело к скромному изменению общего баланса.
Банки: +529 млрд Всего: +403 млрд Тут точно ошибки нет?
vitaliian написав:попробуйте управлять чем то через воров, много нового узнаете. Никакого бюджета не хватит.
Разве воры не идут на сотрудничество с органами и не выполняют все что им скажут, если на них есть серьёзный компромат? У воров ведь жесткая иерархия. Тоесть достаточно управлять главными ворами и все воры будут под контролем. Воры сами лучше любой полиции проследят чтобы ни копейки из выделенных им денег не пропало. Разве не так?
SherLock написав:Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу:
Все як по методичці із теорії продажів. 1. Негатив 2. Негатив 3. Негатив 4. Негатив 5. Позитивне закінчення засноване ВИКЛЮЧНО! на ІМХО Ви або Хрестик зніміть або труси надіньте (с)
Франківськ підріс від ранку 28,25/28,37/40
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
vitaliian написав:а меня мучает другая фантазия, если минфин увеличит доходность овгз, не будут ли скидывать на вторичке малодоходные (с дисконтом или за номинал), чтобы вместо них купить более доходные? Это может вызвать эффект разжатия пружины.
21,1 миллиард гривен составляет долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ. В частности, за тепло и горячую воду долг населения, по состоянию на 30 сентября, составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии - 4,98 млрд гривень.
не платят... наверное копят на доллар па 30
Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет. Социальное государство, туды его...
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
SherLock написав:Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу:
Все як по методичці із теорії продажів. 1. Негатив 2. Негатив 3. Негатив 4. Негатив 5. Позитивне закінчення засноване ВИКЛЮЧНО! на ІМХО Ви або Хрестик зніміть або труси надіньте (с)
Франківськ підріс від ранку 28,25/28,37/40
Естественно и только ІМХО. Я Вам скажу больше: когда я был студентом, у нас был ментор, человек огромного ума. И он на первых занятиях нам давал информацию не о предмете, а о том, как полученными знаниями по этому предмету нужно пользоваться. И одно из правил было такое: «Старайтесь не читать аналитику. Она отражает чужое мнение. Берите сухие цифры и делайте собственные выводы». Я написал своё мнение. Негатив? Да. Но выбор в 2019 был очевиден. И это позитив, потому что как было раньше все видели. Если бы были другие кандидаты, а я не поддерживал ни того, ни другого, я бы даже может прилетел в Киев на голосование. Но «маємо те, що маємо» (С), и на сегодня ситуация такая. И опять же, это ІМХО.
P.S. От темы валюты действительно отошли. Давайте вернемся к ней.