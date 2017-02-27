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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6801680268036804>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 235
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:26

  andrein написав:Деньги оседают не в карманах, а на счетах зарубежных банков.


Именно, тем более что их можно в любой момент заблокировать и изъять, ведь все эти деньги коррупционные и фактов что они получены незаконно более чем достаточно :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:29

  Вадюшка написав:
  SherLock написав:1. У Зеленского многое не получается. Он старается, но у него много промахов и ошибок. Один из минусов – отсутствие понимания работы государственной машины.
<...>
Ну он хоть старается.

Я извиняюсь -- вы вот это всё серьёзно?
Т.е. тело вообще ни бельмеса не компетентно в госуправлении -- тем не менее лезет баллотироваться. Прогнозируемо просирает все полимеры. Но получает индульгенцию -- "он же старается". Да йопт. Если вы готовы быть подопытным кроликом, то хотя бы не расписывайтесь за других.
(дальше непечатно)
:evil:

Нет, Вы не поняли смысл. Вопрос ставился по-другому. Некомпетентность в госуправлении – полностью согласен. Но из того, из чего был выбор, что выбрать? Вот в чем был смысл фразы о повторном выборе. Или у Вас есть другие кандидатуры, а точнее – кандидатура? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:41

  BIGor написав:
  headshaker написав:Тем временем:

Выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ опять приостановился:

- за последний день ( 19 ноя к 18 ноя ): -14 млн ( 74,791 - 74,805 млрд грн )
- за посленюю неделю ( 19 ноя к 12 ноя ): -269 млн ( 74,791 - 75,060 млрд грн )
- за последний месяц ( 19 ноя к 19 окт ): -3.86 млрд ( 74,791 - 78,655 млрд грн )

А вот какие изменения за неделю ( 19 ноя к 12 ноя ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +529 млрд
Юр. лица: +101 млн
Физ. лица: +43 млн
Нерезиденты: -269 млн
Всего: +403 млрд
Скромное размещение во вторник привело к скромному изменению общего баланса.

Банки: +529 млрд
Всего: +403 млрд
Тут точно ошибки нет?


529 + 101 + 43 - 269 = 404 vs. 403

Есть, конечно.
Ошибка округления называется.
Для удобочитаемости все значения приведены с округлением до одного миллиона.
Точные значения здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:44

  vitaliian написав:попробуйте управлять чем то через воров, много нового узнаете. Никакого бюджета не хватит.


Разве воры не идут на сотрудничество с органами и не выполняют все что им скажут, если на них есть серьёзный компромат? У воров ведь жесткая иерархия. Тоесть достаточно управлять главными ворами и все воры будут под контролем. Воры сами лучше любой полиции проследят чтобы ни копейки из выделенных им денег не пропало. Разве не так?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:45

Я ничего не перепутал? Это ветка о валютном рынке или о политике?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:59

  SherLock написав:Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу:

Все як по методичці із теорії продажів.
1. Негатив
2. Негатив
3. Негатив
4. Негатив
5. Позитивне закінчення засноване ВИКЛЮЧНО! на ІМХО
Ви або Хрестик зніміть або труси надіньте (с)

Франківськ підріс від ранку 28,25/28,37/40
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем привет!
Кто, что думает? Ещё скинем пару копеек или дно было вчера и нужно брать ?
Вопрос не праздный, гривна накопилась.
Спасибо.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:гривна накопилась.

Когда гривна накопилась - всегда есть смысл брать разве что за исключением уж совсем очевидных ситуаций резкого и непропорционального ситуации роста курса.

А если выжидать дно то можно потом закупиться ещё дороже чем сейчас.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:23

  vitaliian написав:а меня мучает другая фантазия, если минфин увеличит доходность овгз, не будут ли скидывать на вторичке малодоходные (с дисконтом или за номинал), чтобы вместо них купить более доходные? Это может вызвать эффект разжатия пружины.
21,1 миллиард гривен составляет долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.
В частности, за тепло и горячую воду долг населения, по состоянию на 30 сентября, составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии - 4,98 млрд гривень.
не платят... наверное копят на доллар па 30

Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amat написав:гривна накопилась.

Когда гривна накопилась - всегда есть смысл брать разве что за исключением уж совсем очевидных ситуаций резкого и непропорционального ситуации роста курса.

А если выжидать дно то можно потом закупиться ещё дороже чем сейчас.


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