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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6801680268036804

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 235
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:29

  Realist написав:
  SherLock написав:Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу:

Все як по методичці із теорії продажів.
1. Негатив
2. Негатив
3. Негатив
4. Негатив
5. Позитивне закінчення засноване ВИКЛЮЧНО! на ІМХО
Ви або Хрестик зніміть або труси надіньте (с)

Франківськ підріс від ранку 28,25/28,37/40

Естественно и только ІМХО. Я Вам скажу больше: когда я был студентом, у нас был ментор, человек огромного ума. И он на первых занятиях нам давал информацию не о предмете, а о том, как полученными знаниями по этому предмету нужно пользоваться. И одно из правил было такое: «Старайтесь не читать аналитику. Она отражает чужое мнение. Берите сухие цифры и делайте собственные выводы». Я написал своё мнение. Негатив? Да. Но выбор в 2019 был очевиден. И это позитив, потому что как было раньше все видели. Если бы были другие кандидаты, а я не поддерживал ни того, ни другого, я бы даже может прилетел в Киев на голосование. Но «маємо те, що маємо» (С), и на сегодня ситуация такая. И опять же, это ІМХО.

P.S. От темы валюты действительно отошли. Давайте вернемся к ней.
SherLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:34

  Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:


За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Спасибо
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:44

  Вадюшка написав:
  SherLock написав:1. У Зеленского многое не получается. Он старается, но у него много промахов и ошибок. Один из минусов – отсутствие понимания работы государственной машины.
<...>
Ну он хоть старается.

Я извиняюсь -- вы вот это всё серьёзно?

Т.е. тело вообще ни бельмеса не компетентно в госуправлении -- тем не менее лезет баллотироваться. Прогнозируемо просирает все полимеры. Но получает индульгенцию -- "он же старается". Да йопт. Если вы готовы быть подопытным кроликом, то хотя бы не расписывайтесь за других.

(дальше непечатно)

:evil:

А можна я відповім за Шерлока?

Що-до виділеного:
От тому я і не пішов на вибори минулого місяця!
І в майбутньому(найближчих 3-5р) - НЕ піду!

Тепер владу обераєте і будете вибирати ВИ І ТІЛЬКИ ВИ!!!
Відповідно і відповідальність лягає повністю на ВАШ вибір!

Тепер моя черга казати - ну що за омно вибрали? :mrgreen: Ну і де покращення? - і т. д. і т. п.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тем временем на мб +13 коп ко вчерашнему закрытию
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!

То може, треба порівнювати не х.. з пальцем, а ціну для населення в них, і в нас? У Нафтагаза ціна нижча, ніж у вітчизняних конкурентів.
  Долярчик написав:Тепер моя черга казати - ну що за омно вибрали? :mrgreen: Ну і де покращення? - і т. д. і т. п.

Щоб зайняти цю чергу, треба, спочатку, своє, ви(с)бране, прибрати.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 19 лис, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:51

  zРадио написав:
  Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:


За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!

У Нафтогаза еще по божески, облгазы еще +30% своего "интереса" сверху накинули.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:52

Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса. И это еще октябрь, не ноябрь даже... Ноябрь увидим через месяц

Зображення

https://sapiens.com.ua/publications/soc ... PR_ukr.pdf
zРадио
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