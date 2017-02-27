Додано: Чет 19 лис, 2020 15:29

Realist написав: SherLock написав: Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу: Прочитал сегодняшний форум. Если кратко – «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» (С). Ситуация в экономике конечно же не очень хорошая, это стоит признать, но и не такая ужасная, как говорят «ватные» телеканалы, да и не только «ватные». По итогу:

Все як по методичці із теорії продажів.

1. Негатив

2. Негатив

3. Негатив

4. Негатив

5. Позитивне закінчення засноване ВИКЛЮЧНО! на ІМХО

Ви або Хрестик зніміть або труси надіньте (с)



Франківськ підріс від ранку 28,25/28,37/40 Все як по методичці із теорії продажів.1. Негатив2. Негатив3. Негатив4. Негатив5. Позитивне закінчення засноване ВИКЛЮЧНО! на ІМХОВи або Хрестик зніміть або труси надіньте (с)Франківськ підріс від ранку 28,25/28,37/40

Естественно и только ІМХО. Я Вам скажу больше: когда я был студентом, у нас был ментор, человек огромного ума. И он на первых занятиях нам давал информацию не о предмете, а о том, как полученными знаниями по этому предмету нужно пользоваться. И одно из правил было такое: «Старайтесь не читать аналитику. Она отражает чужое мнение. Берите сухие цифры и делайте собственные выводы». Я написал своё мнение. Негатив? Да. Но выбор в 2019 был очевиден. И это позитив, потому что как было раньше все видели. Если бы были другие кандидаты, а я не поддерживал ни того, ни другого, я бы даже может прилетел в Киев на голосование. Но «маємо те, що маємо» (С), и на сегодня ситуация такая. И опять же, это ІМХО.P.S. От темы валюты действительно отошли. Давайте вернемся к ней.