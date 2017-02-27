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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 680168026803680468056806>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 235
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:52

Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса. И это еще октябрь, не ноябрь даже... Ноябрь увидим через месяц

Зображення

https://sapiens.com.ua/publications/soc ... PR_ukr.pdf
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса
всего лишь до уровня 2017 года
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:01

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса
всего лишь до уровня 2017 года


Как сказать... как сказать... Еще одно такое движение ноябрь/октябрь, как случилось октябрь/сентябрь, и мы на том же уровне, где были в феврале 2015-го, когда курс доллара стрелял до 40, а под Дебальцево сотнями гибли военные
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:10

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса
всего лишь до уровня 2017 года


Как сказать... как сказать... Еще одно такое движение ноябрь/октябрь, как случилось октябрь/сентябрь, и мы на том же уровне, где были в феврале 2015-го, когда курс доллара стрелял до 40, а под Дебальцево сотнями гибли военные

это не оценка экономической ситуации, а оценка настроения респондентов. Вообще не вижу смысла такое мониторить. Из каждого утюга льётся негатив, умерло столько-то, в больницах мест нет, какие настроения вы хотите на выходе?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 лис, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:11

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.11.2020..........20.11.2020
дата розрахунку..............18.11.2020...........19.11.2020
Євро.................................33,3608................33,4353...+0.22%
Долар США......................28,13....................28,2572...+0.45%
После полудня доллар прибавил еще почти 4 копейки.
Под впечатлением от вчерашнего подскока Рыжика открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе на копейку опустились и немного постояли в раздумьях. Около 11 выросли на 3 копейки и снова взяли паузу. После 11-30 начался новый этап роста. К 12 прибавили 3.5 копейки.
Евро в начале сессии просел, но сейчас восстановился примерно до уровня открытия.
В мире доллар уверенно растет со вчерашнего вечера. Мы пока повторяем за мировыми рынками, но есть перспектива их обогнать.
Справочный курс встретили котировками 28.2400 - 28.2550, что на 5.5 копеек выше уровня открытия.
После 12 на полкопейки отступили, но к обеду выросли на 1.5 копейки. После обеда начался новый этап роста, более интенсивный, чем в первой половине дня. За час выросли на 8 копеек. Обвинять в этом Рыжика не приходится - официальный курс недвусмысленно говорит о том, что послеобеденный рост происходил при существенных оборотах. На этом этапе мы уже не следовали за индексом доллара, а падали сами. Доллар же после полудня немного отскочил от максимума, а после снова пошел в рост, но максимум пока не повторил.
Официальный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3550. За день выросли на 15.5 копеек относительно открытия и на 16.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Закрываемся сегодня намного выше официального курса - это задел роста официального курса на завтра. Если завтра тенденция продолжится, регулятор будет вынужден выходить с интервенциями. Две недели подряд без интервенций может не получиться, а жаль. Пока идем на рекорд :)

Этот день в истории:
2019 - 24.2039 (+7) +405
2018 - 27.7648 (+1) +49

2017 - 26.4991 (+2)
2016 - 25.8953 (-16)
Обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом году в этот день был также скачок курса, несмотря на серьезное давление со стороны облигаций. Можно осторожно предположить влияние окончания периода квартальных налогов. Покупатели понадеялись на щедрое предложение валюты со стороны запоздавших плательщиков, а плательщики не стали откладывать продажу на последний день. Да и просто снятие одного из курсообразующих факторов могло иметь такой эффект.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:12

Вести с полей, кто ни будь опишет,ИЛИ ЗДЕСЬ ВСЁ ТАК ПЛОХО? :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:12

ДумайТЕ! ©®™

  Starikan написав:
  vitaliian написав:а меня мучает другая фантазия, если минфин увеличит доходность овгз, не будут ли скидывать на вторичке малодоходные (с дисконтом или за номинал), чтобы вместо них купить более доходные? Это может вызвать эффект разжатия пружины.
21,1 миллиард гривен составляет долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
В целом по Украине долг населения за жилищно-коммунальные услуги достиг 54,3 млрд гривень. При этом доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.
В частности, за тепло и горячую воду долг населения, по состоянию на 30 сентября, составил 16,3 млрд, а за поставку и распределение электроэнергии - 4,98 млрд гривень.
не :mrgreen: платят... наверное копят на доллар па 30

Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:

Що означає "нічого не буде?"

От я пару місяців тому, помилився з оплатою(платив Р24) і замість того, щоб оплатити за газ, я оплатив(жирно переплатив) за ДОСТАВКУ газу!
Помітив, що гроші пішли не туди, лише через пару тижнів!
На гарячці в приваті сказали, що можу або я сам під'їхати в газ-контору і написати заяву на повернення коштів, або вони(банк) сформують заяву і відішлють. Але попередили, що може тривати це до місяця часу і не факт, що буде успіх, так як рішення про повернення приймає одержувач коштів!
Коротше, я кажу робіть - і банк наступного дня мене повідомив, що така-то заява на повернення коштів - відіслана!
Коротше - пройшло ~2міс часу, думаю, та оплачу я той борг по газу(бо хотів чекати на гроші, коли повернуть, а тоді оплачувати) - і оплатив!

Тоді думаю, їду я в газ-контору, виясню, чому так довго не повертають кошти.
А виясняється, то тільки я ОСОБИСТО маю написати заяву! А те що банк скерував - фігня! :twisted:
Ну, коротше, написав я.
А наступного дня, приходить лист - що газ-контора просить суд зтягнути з мене "пеню з пені", за неуплату боргу!
Але, якщо я оплачу в 5-денний термін - то вони відмовляються від свого позову!
Дивлюсь на дату формування листа - якраз пройшло вже 5 днів :mrgreen:
Але, втішило мене те, що я оплатив той борг, ще за день до формування позову!
Коротше, я ще не один телефон обірвав(бо футболили один до другого) щоб вони скасували той позов, так як я оплатив той борг раніше!

Отаке, а ви кажете - "нічого за це не буде"!
Буде! - якщо бачите, що вони за 2 місяці заборгованості - подають в суд!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:21

SherLock
Прошу вибачити, але коли чую фразу "Ну он хоть старается" хочеться побажати щоб коли будете лежати на операційному столі почути крізь наркоз щось подібне до:
- Щось цей хірург взагалі не з того боку розрізав.
- Ну він хоч старається ...

Може хоч тоді усвідомите яку дурницю розказуєте і як було безвідповідально і навіть злочинно привести оте зелене непорозуміння до влади піддавшись на пропагандистські побрехеньки про бариг, Ротердам, Свинарчуків і хужє не будет...

Хмельницький теж підростає потроху:
28,30/28,45
Приносів мало...
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:21

  сірий написав:Вести с полей, кто ни будь опишет,ИЛИ ЗДЕСЬ ВСЁ ТАК ПЛОХО? :mrgreen:

15:16
Все, что выставил "Укргазбанк" по 28,36, расхватали. Котировки продолжили расти, "оффера" приближаются к 28,40.
14:52
Котировки после обеда растут на глазах. После того, как "биды" поднялись до 28,35, на рынок с крупной продажей вышел "Укргазбанк", возможно, по просьбе НБУ.
13:57
Citibank скупил все более дешевые предложения валюты. "Биды" уже на 28,31, но продавцы дешевле 28,35 отдавать не хотят.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:25

  Striker написав:Я ничего не перепутал? Это ветка о валютном рынке или о политике?

Здесь люди болеют, сентиментальничают, жалуются - живут.
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