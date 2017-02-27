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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:52
Потребительские настроения и деловые ожидания обвалились до рекордно-низких уровней с начала коронакризиса. И это еще октябрь, не ноябрь даже... Ноябрь увидим через месяц
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
всего лишь до уровня 2017 года
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:01
Как сказать... как сказать... Еще одно такое движение ноябрь/октябрь, как случилось октябрь/сентябрь, и мы на том же уровне, где были в феврале 2015-го, когда курс доллара стрелял до 40, а под Дебальцево сотнями гибли военные
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:10
это не оценка экономической ситуации, а оценка настроения респондентов. Вообще не вижу смысла такое мониторить. Из каждого утюга льётся негатив, умерло столько-то, в больницах мест нет, какие настроения вы хотите на выходе?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 лис, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:11
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............19.11.2020..........20.11.2020
дата розрахунку..............18.11.2020...........19.11.2020
Євро.................................33,3608................33,4353...+0.22%
Долар США......................28,13....................28,2572...+0.45%
После полудня доллар прибавил еще почти 4 копейки.
Под впечатлением от вчерашнего подскока Рыжика открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 1.5 копейки. После утреннего кофе на копейку опустились и немного постояли в раздумьях. Около 11 выросли на 3 копейки и снова взяли паузу. После 11-30 начался новый этап роста. К 12 прибавили 3.5 копейки.
Евро в начале сессии просел, но сейчас восстановился примерно до уровня открытия.
В мире доллар уверенно растет со вчерашнего вечера. Мы пока повторяем за мировыми рынками, но есть перспектива их обогнать.
Справочный курс встретили котировками 28.2400 - 28.2550, что на 5.5 копеек выше уровня открытия.
После 12 на полкопейки отступили, но к обеду выросли на 1.5 копейки. После обеда начался новый этап роста, более интенсивный, чем в первой половине дня. За час выросли на 8 копеек. Обвинять в этом Рыжика не приходится - официальный курс недвусмысленно говорит о том, что послеобеденный рост происходил при существенных оборотах. На этом этапе мы уже не следовали за индексом доллара, а падали сами. Доллар же после полудня немного отскочил от максимума, а после снова пошел в рост, но максимум пока не повторил.
Официальный курс встретили котировками 28.3400 - 28.3550. За день выросли на 15.5 копеек относительно открытия и на 16.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Закрываемся сегодня намного выше официального курса - это задел роста официального курса на завтра. Если завтра тенденция продолжится, регулятор будет вынужден выходить с интервенциями. Две недели подряд без интервенций может не получиться, а жаль. Пока идем на рекорд
Этот день в истории:
2019 - 24.2039 (+7) +405
2018 - 27.7648 (+1) +49
2017 - 26.4991 (+2)
2016 - 25.8953 (-16)
Обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом году в этот день был также скачок курса, несмотря на серьезное давление со стороны облигаций. Можно осторожно предположить влияние окончания периода квартальных налогов. Покупатели понадеялись на щедрое предложение валюты со стороны запоздавших плательщиков, а плательщики не стали откладывать продажу на последний день. Да и просто снятие одного из курсообразующих факторов могло иметь такой эффект.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:12
ДумайТЕ! ©®™
Що означає "нічого не буде?"
От я пару місяців тому, помилився з оплатою(платив Р24) і замість того, щоб оплатити за газ, я оплатив(жирно переплатив) за ДОСТАВКУ газу!
Помітив, що гроші пішли не туди, лише через пару тижнів!
На гарячці в приваті сказали, що можу або я сам під'їхати в газ-контору і написати заяву на повернення коштів, або вони(банк) сформують заяву і відішлють. Але попередили, що може тривати це до місяця часу і не факт, що буде успіх, так як рішення про повернення приймає одержувач коштів!
Коротше, я кажу робіть - і банк наступного дня мене повідомив, що така-то заява на повернення коштів - відіслана!
Коротше - пройшло ~2міс часу, думаю, та оплачу я той борг по газу(бо хотів чекати на гроші, коли повернуть, а тоді оплачувати) - і оплатив!
Тоді думаю, їду я в газ-контору, виясню, чому так довго не повертають кошти.
А виясняється, то тільки я ОСОБИСТО маю написати заяву! А те що банк скерував - фігня!
Ну, коротше, написав я.
А наступного дня, приходить лист - що газ-контора просить суд зтягнути з мене "пеню з пені", за неуплату боргу!
Але, якщо я оплачу в 5-денний термін - то вони відмовляються від свого позову!
Дивлюсь на дату формування листа - якраз пройшло вже 5 днів
Але, втішило мене те, що я оплатив той борг, ще за день до формування позову!
Коротше, я ще не один телефон обірвав(бо футболили один до другого) щоб вони скасували той позов, так як я оплатив той борг раніше!
Отаке, а ви кажете - "нічого за це не буде"!
Буде! - якщо бачите, що вони за 2 місяці заборгованості - подають в суд!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:21
SherLock
Прошу вибачити, але коли чую фразу "Ну он хоть старается" хочеться побажати щоб коли будете лежати на операційному столі почути крізь наркоз щось подібне до:
- Щось цей хірург взагалі не з того боку розрізав.
- Ну він хоч старається ...
Може хоч тоді усвідомите яку дурницю розказуєте і як було безвідповідально і навіть злочинно привести оте зелене непорозуміння до влади піддавшись на пропагандистські побрехеньки про бариг, Ротердам, Свинарчуків і хужє не будет...
Хмельницький теж підростає потроху:
28,30/28,45
Приносів мало...
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:21
15:16
Все, что выставил "Укргазбанк" по 28,36, расхватали. Котировки продолжили расти, "оффера" приближаются к 28,40.
14:52
Котировки после обеда растут на глазах. После того, как "биды" поднялись до 28,35, на рынок с крупной продажей вышел "Укргазбанк", возможно, по просьбе НБУ.
13:57
Citibank скупил все более дешевые предложения валюты. "Биды" уже на 28,31, но продавцы дешевле 28,35 отдавать не хотят.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:25
Здесь люди болеют, сентиментальничают, жалуются - живут.
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