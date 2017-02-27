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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68026803680468056806>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 235
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По потреб.настроениям -
Еще весной вот так было:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46923 ... uhudshilis
Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2020 года составил в 73,0 п., что на 8,9 п. ниже, чем в феврале 2020 года,т.е. до апреля 2019-го.

Сейчас - читаем,что до 2017-го, тенденция,однако.


А между тем из ФБ:
..........."За оперативними даними реальний ВВП України в третьому кварталі 2020 року впав на 3,5% до третього кварталу 2019 року.
В Польщі, яку хтось там збирається наздоганяти, за цей же період зниження склало лише 1,6%.За 3 квартали 2020-го - падіння складає 5,4%
У нас трохи краще середньоєвропейського, так як галузі, які найбільше постраждали від коронавірусу, у нас менш розвинуті або в тіні".......

Ну есть еще четвертый веселый квартал.

Скорее всего, по итогам года на 6.5% в красной зоне закроемся.

А из двух драйверов ВВП:
внешний
внутренний

Украине - не светит ни одного,ну разве что низкая база сранения что-то подкрасит слегка.

Вообще плохая идея в таких условиях эксперементировать как Гетьманцев.
Можно доэксперрементироваться.

Есть классика:
-резкое увеличение ренты, и вообще фискальной нагрузки на крупный бизнес,
ну хотя бы снять их с условной "упрощенки"
-секвестр, в первую очередь нахлебников из комариного бюрократического аппарата разогнать хотя бы немножко
-свобода мелкого предпринимательства, с минимумом барьеров и фискализации
-дыры в корыте позатыкать очевидные (граница в первую очередь)-а то чуть призаткнули лишь мелочь, а самые крупные наоборот порасширялись
-ну и девальвация с инфляцией, это плохо,но без этого сейчас уже никак, уже точка невозврата пройдена
-да и с братьями в мантиях надо что-то делать, это прямой путь к дефолту, так как запись Волка как там была - "когда будем власть захватывать", ответ-"нам главное ее не потерять",двоевластие выходит, ну или многовластие,экономика может не устоять.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:28

  vitaliian написав:это не оценка экономической ситуации, а оценка настроения респондентов. Вообще не вижу смысла такое мониторить. Из каждого утюга льётся негатив, умерло столько-то, в больницах мест нет, какие настроения вы хотите на выходе?


Новостной фон и задает склонность к потреблению. А уровень потребления в свою очередь - ожидания бизнеса. Так экономика и работает. Когда пересичные уверены в завтрашнем дне, они тратят даже больше, чем зарабатывают (и то, что есть, и то, что когда-нибудь должно быть - в форме кредитов). Когда не уверены - экономят, срезая некритические позиции и запуская тем самым падение производства и остановку инвестиций.

Не стоит недооценивать подобные исследования - они проводятся во всем мире и служат полезным подспорьем бизнесу, правительству, да и самим пересичным тоже (той части, которая их читает :D )
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Когда пересичные уверены в завтрашнем дне, они тратят даже больше, чем зарабатывают (и то, что есть, и то, что когда-нибудь должно быть - в форме кредитов).
Наши пересичные склонны тратить больше, чем зарабатывают в любой экономический период. Но не всем дают в долг. Я вам больше скажу пересичный не мониторит всю ту инфу которую мониторите вы (за что конечно отдельное спасибо) и про кризис не все в курсе. Знакомый работает на доставке пиццы, работы каждый день больше и больше (мы то понимаем почему а он - нет), зарплата (сдельная) выросла с матовских 450 до 800 за смену. Говорит нагрузка бешеная но потреб.настроения - позитивные, как и долярчик думает в ипотеку квартиру покупать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:41

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Когда пересичные уверены в завтрашнем дне, они тратят даже больше, чем зарабатывают (и то, что есть, и то, что когда-нибудь должно быть - в форме кредитов).
наши пересичные склонны тратить больше, чем зарабатывают в любой экономический период. Но не всем дают в долг. Я вам больше скажу пересичный не мониторит всю ту инфу которую мониторите вы (за что конечно отдельное спасибо) и про кризис не в курсе. Знакомый работает на доставке пицы, работы каждый день больше и больше (мы то понимаем почему а он - нет), зарплата (сдельная) выросла с матовских 450 до 800 за смену. Говорит нагрузка бешенная но потреб.настроения - позитивные.


Ну вот на соседней ветке, куда вы тоже временами заходите, один гражданин упорно доказывал, что рост киевских пробок - результат роста благосостояния киевлян. А когда Метрополитен опубликовал статистику о падении пассажиропотока на 51%, стало очевидным, что рекордные пробки - результат социального дистанцирования и самоизоляции. С доставкой пиццы, по-видимому, причинно-следственная связь та же...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:46

  vitaliian написав:Знакомый работает на доставке пиццы, работы каждый день больше и больше (мы то понимаем почему а он - нет), зарплата (сдельная) выросла с матовских 450 до 800 за смену.


и почему-же?

Мне вот интересно - большинство без работы сидит, много болеет или на самоизоляции, мелкие магазины закрываются. А по отчетам сборы налогов не падают, а даже растут. Вот что удивительно. Как так получается? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:48

  zРадио написав:
  Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:


За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!
Б...ть
Ти знову зрадофілію розганяєш?
Ти в курсі , що поточна ціна в магазині на хліб чи цукор - мінімум на 20% перевищує оптову ціну оптовика ?
І що - це привід в чомусь звинуватити того хто продає вроздріб?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:58

  budivelnik написав:Ти знову зрадофілію розганяєш?
Ти в курсі , що поточна ціна в магазині на хліб чи цукор - мінімум на 20% перевищує оптову ціну оптовика ?
І що - це привід в чомусь звинуватити того хто продає вроздріб?


Не в этом дело - бОльшую часть реализуемого газа Нефтегаз добывает сам, и немецких зарплат не платит (только Коболеву и членам Набсовета :mrgreen: ). Та даже газпромовских не платит, если предположить, что цену на европейских хабах задает газ российской добычи.

Поэтому когда ты в своем ларьке ставишь наценку 20% на продукцию чужого производства - к тебе вопросов никаких. Да и не государственная ты компания, созданная для удовлетворения общественных нужд, а частный предприниматель, работающий на коммерческих началах...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:04

  budivelnik написав:Ти в курсі , що поточна ціна в магазині на хліб чи цукор - мінімум на 20% перевищує оптову ціну оптовика ?
І що - це привід в чомусь звинуватити того хто продає вроздріб?


А что, где-то есть монополия на производство и продажу хлеба? Производителей хлеба столько что выбор есть у кого и по какой цене покупать, и никто хлеб не заставляет закупать по нормам и с отдельной оплатой за доставку.

Хочешь сам хлеб пеки и продавай, хочешь - покупай.
Никакого принуждения с хлебом нет.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 17:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:07

  Долярчик написав:От я пару місяців тому, помилився з оплатою(платив Р24) і замість того, щоб оплатити за газ, я оплатив(жирно переплатив) за ДОСТАВКУ газу!
Помітив, що гроші пішли не туди, лише через пару тижнів!
На гарячці в приваті сказали, що можу або я сам під'їхати в газ-контору і написати заяву на повернення коштів, або вони(банк) сформують заяву і відішлють. Але попередили, що може тривати це до місяця часу і не факт, що буде успіх, так як рішення про повернення приймає одержувач коштів!
Коротше, я кажу робіть - і банк наступного дня мене повідомив, що така-то заява на повернення коштів - відіслана!
Коротше - пройшло ~2міс часу, думаю, та оплачу я той борг по газу(бо хотів чекати на гроші, коли повернуть, а тоді оплачувати) - і оплатив!

Тоді думаю, їду я в газ-контору, виясню, чому так довго не повертають кошти.
А виясняється, то тільки я ОСОБИСТО маю написати заяву! А те що банк скерував - фігня! :twisted:
Ну, коротше, написав я.
А наступного дня, приходить лист - що газ-контора просить суд зтягнути з мене "пеню з пені", за неуплату боргу!
Але, якщо я оплачу в 5-денний термін - то вони відмовляються від свого позову!
Дивлюсь на дату формування листа - якраз пройшло вже 5 днів :mrgreen:
Але, втішило мене те, що я оплатив той борг, ще за день до формування позову!
Коротше, я ще не один телефон обірвав(бо футболили один до другого) щоб вони скасували той позов, так як я оплатив той борг раніше!

Отаке, а ви кажете - "нічого за це не буде"!
Буде! - якщо бачите, що вони за 2 місяці заборгованості - подають в суд!!!

До 2К раньше абсолютно не было смысла бодаться юристам. А бумаги, да могут рассылать, даже каждый месяц. А то булки расслабите, а должны чувствовать страх, чтобы с очередным повышением чувствовали только облегчение.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:08

  vitaliian написав:тем временем на мб +13 коп ко вчерашнему закрытию

наконец-то ракета-после-выборов-вниз о которой нам говорили большевики :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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