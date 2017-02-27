Додано: Чет 19 лис, 2020 16:27

По потреб.настроениям -Еще весной вот так было:Индекс потребительских настроений в Украине в марте 2020 года составил в 73,0 п., что на 8,9 п. ниже, чем в феврале 2020 года,т.е. до апреля 2019-го.Сейчас - читаем,что до 2017-го, тенденция,однако.А между тем из ФБ:..........."За оперативними даними реальний ВВП України в третьому кварталі 2020 року впав на 3,5% до третього кварталу 2019 року.В Польщі, яку хтось там збирається наздоганяти, за цей же період зниження склало лише 1,6%.За 3 квартали 2020-го - падіння складає 5,4%У нас трохи краще середньоєвропейського, так як галузі, які найбільше постраждали від коронавірусу, у нас менш розвинуті або в тіні".......Ну есть еще четвертый веселый квартал.Скорее всего, по итогам года на 6.5% в красной зоне закроемся.А из двух драйверов ВВП:внешнийвнутреннийУкраине - не светит ни одного,ну разве что низкая база сранения что-то подкрасит слегка.Вообще плохая идея в таких условиях эксперементировать как Гетьманцев.Можно доэксперрементироваться.Есть классика:-резкое увеличение ренты, и вообще фискальной нагрузки на крупный бизнес,ну хотя бы снять их с условной "упрощенки"-секвестр, в первую очередь нахлебников из комариного бюрократического аппарата разогнать хотя бы немножко-свобода мелкого предпринимательства, с минимумом барьеров и фискализации-дыры в корыте позатыкать очевидные (граница в первую очередь)-а то чуть призаткнули лишь мелочь, а самые крупные наоборот порасширялись-ну и девальвация с инфляцией, это плохо,но без этого сейчас уже никак, уже точка невозврата пройдена-да и с братьями в мантиях надо что-то делать, это прямой путь к дефолту, так как запись Волка как там была - "когда будем власть захватывать", ответ-"нам главное ее не потерять",двоевластие выходит, ну или многовластие,экономика может не устоять.