Додано: Чет 19 лис, 2020 17:25

lapay написав: У них один аргумент - раз вода в Дніпрі безкоштовна, то і в крані теж повинна бути така У них один аргумент - раз вода в Дніпрі безкоштовна, то і в крані теж повинна бути така

lapay написав: а те що труби треба міняти - так це монополії наживаються. а те що труби треба міняти - так це монополії наживаються.

Не приписывайте своих дурных мыслей окружающим. Вода в кране должна быть по цене ее очистки и доставки. Сама вода бесплатная, стоимость имеет работа по ее очистке и доставке, которая оплачивается украинскими зарплатами. А цены на воду почему-то европейские. Вот в этом проблема.Я считаю монополий не должно быть. Каждый должен иметь право добывать газ, продавать его, импортировать и покупать у кого захочет. Добровольно, без принуждения по предоплате. И государство не должно устанавливать ограничений и пошлин. Тогда монополии и завышения цен не будет. Будет свободный рынок с низкими ценами. Намного дешевле, чем на европейском хабе. Потому что до хаба еще транспортировать нужно туда и обратно, а это лишние деньги. Выгоднее в Украине продать, без транспортировки. И людям дешевле будет и газ будет на развитие Украинской экономики использован.деньги на замену труб берут уже не один год исправно, но ничего не меняют, все ржавое еще со времен СССР не ремонтировалось, прорывает и воды нет. Она тупо по улицам течет реками из прорвавших труб. И службам насрать на то что вода по улицам течет, их интересует только оплата. Так за что платить?