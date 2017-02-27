ну как ракета, ракетка... тенисная.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:09
ну как ракета, ракетка... тенисная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:13
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:16
Амвросий
Так монополії із запровадженням ринку газу таки поменшає)).Зараз близько 60 постачальників і кількість зростає.
Ціни від 4,73грн до 9грн. Кому потрібен дешевий газ,то перейшов до Нафтогаза від Фірташа і Ко й сплачує на 30-50% менше.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:20
с чего их поменьшает, монополия одна как была, так и останется. Просто появится несколько посредников между монополией и покупателями. Посредники только увеличат цену, т.к. с нулевой маржой никто не будет работать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У них один аргумент - раз вода в Дніпрі безкоштовна, то і в крані теж повинна бути така, а те що труби треба міняти - так це монополії наживаються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:23
За 20 лет никаких труб газзбыт не менял и даже не покрасил трубу наружную до входа в дом, ржавая вся. Свежо предание...
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Додано: Чет 19 лис, 2020 17:24
А потом жалуются , что народ за газ не платит. Это ответ народа на жадность Коболева.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:25
Не приписывайте своих дурных мыслей окружающим. Вода в кране должна быть по цене ее очистки и доставки. Сама вода бесплатная, стоимость имеет работа по ее очистке и доставке, которая оплачивается украинскими зарплатами. А цены на воду почему-то европейские. Вот в этом проблема.
Я считаю монополий не должно быть. Каждый должен иметь право добывать газ, продавать его, импортировать и покупать у кого захочет. Добровольно, без принуждения по предоплате. И государство не должно устанавливать ограничений и пошлин. Тогда монополии и завышения цен не будет. Будет свободный рынок с низкими ценами. Намного дешевле, чем на европейском хабе. Потому что до хаба еще транспортировать нужно туда и обратно, а это лишние деньги. Выгоднее в Украине продать, без транспортировки. И людям дешевле будет и газ будет на развитие Украинской экономики использован.
деньги на замену труб берут уже не один год исправно, но ничего не меняют, все ржавое еще со времен СССР не ремонтировалось, прорывает и воды нет. Она тупо по улицам течет реками из прорвавших труб. И службам насрать на то что вода по улицам течет, их интересует только оплата. Так за что платить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 17:34, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну і скважини, само собою, бездонні, нових бурити не треба, і тиск там ніколи не падає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То психологічна атака. Позиваються трохи в інший спосіб.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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