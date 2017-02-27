RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6803680468056806>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 235
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:тем временем на мб +13 коп ко вчерашнему закрытию

наконец-то ракета-после-выборов-вниз о которой нам говорили большевики :mrgreen:

ну как ракета, ракетка... тенисная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:13

  vitaliian написав:ну как ракета, ракетка... тенисная.


это не ракета, а бульдозер :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 26.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:16

Амвросий
Так монополії із запровадженням ринку газу таки поменшає)).Зараз близько 60 постачальників і кількість зростає.
https://gasoteka.ua-energy.org/#
Ціни від 4,73грн до 9грн. Кому потрібен дешевий газ,то перейшов до Нафтогаза від Фірташа і Ко й сплачує на 30-50% менше.
Зображення
stryzhko
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 04.10.16
Подякував: 342 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:20

  stryzhko написав:Амвросий
Так монополії із запровадженням ринку газу таки поменшає)).Зараз близько 60 постачальників і кількість зростає.


с чего их поменьшает, монополия одна как была, так и останется. Просто появится несколько посредников между монополией и покупателями. Посредники только увеличат цену, т.к. с нулевой маржой никто не будет работать.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 26.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Так монополії із запровадженням ринку газу таки поменшає)).Зараз близько 60 постачальників і кількість зростає.

У них один аргумент - раз вода в Дніпрі безкоштовна, то і в крані теж повинна бути така, а те що труби треба міняти - так це монополії наживаються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11184
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:23

  lapay написав:
  stryzhko написав:Так монополії із запровадженням ринку газу таки поменшає)).Зараз близько 60 постачальників і кількість зростає.

У них один аргумент - раз вода в Дніпрі безкоштовна, то і в крані теж повинна бути така, а те що труби треба міняти - так це монополії наживаються.

За 20 лет никаких труб газзбыт не менял и даже не покрасил трубу наружную до входа в дом, ржавая вся. Свежо предание...
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10171
З нами з: 03.11.08
Подякував: 776 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:24

  zРадио написав:
  Starikan написав:Не платят, потому что можно не платить и ничего за это не будет.
Социальное государство, туды его... :evil:


За искусственное завышение тарифов руководству монополиста тоже ничего не будет - текущая цена Нефтегаза для населения без учета транспорта на 20% выше европейской спотовой. Это уже даже не импортный паритет, это вкрай окуели!


А потом жалуются , что народ за газ не платит. Это ответ народа на жадность Коболева. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 870
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:25

  lapay написав:У них один аргумент - раз вода в Дніпрі безкоштовна, то і в крані теж повинна бути така


Не приписывайте своих дурных мыслей окружающим. Вода в кране должна быть по цене ее очистки и доставки. Сама вода бесплатная, стоимость имеет работа по ее очистке и доставке, которая оплачивается украинскими зарплатами. А цены на воду почему-то европейские. Вот в этом проблема.

Я считаю монополий не должно быть. Каждый должен иметь право добывать газ, продавать его, импортировать и покупать у кого захочет. Добровольно, без принуждения по предоплате. И государство не должно устанавливать ограничений и пошлин. Тогда монополии и завышения цен не будет. Будет свободный рынок с низкими ценами. Намного дешевле, чем на европейском хабе. Потому что до хаба еще транспортировать нужно туда и обратно, а это лишние деньги. Выгоднее в Украине продать, без транспортировки. И людям дешевле будет и газ будет на развитие Украинской экономики использован.

  lapay написав:а те що труби треба міняти - так це монополії наживаються.


деньги на замену труб берут уже не один год исправно, но ничего не меняют, все ржавое еще со времен СССР не ремонтировалось, прорывает и воды нет. Она тупо по улицам течет реками из прорвавших труб. И службам насрать на то что вода по улицам течет, их интересует только оплата. Так за что платить?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 19 лис, 2020 17:34, всього редагувалось 3 разів.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 26.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:За 20 лет никаких труб газзбыт не менял и даже не покрасил трубу наружную до входа в дом, ржавая вся. Свежо предание...

Ну і скважини, само собою, бездонні, нових бурити не треба, і тиск там ніколи не падає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11184
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:наступного дня, приходить лист - що газ-контора просить суд зтягнути з мене "пеню з пені", за неуплату боргу!
Але, якщо я оплачу в 5-денний термін - то вони відмовляються від свого позову!

То психологічна атака. Позиваються трохи в інший спосіб.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1455
З нами з: 07.10.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6803680468056806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex2006, Амвросий, matroSkin, unlock, vitaliy_berdinskikh і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2044, 2045, 2046
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20455 2631004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 15:58
J
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7284 1678582
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 11:33
tobias
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90884)
19.11.2020 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.