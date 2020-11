Додано: Чет 19 лис, 2020 17:27

Долярчик написав: наступного дня, приходить лист - що газ-контора просить суд зтягнути з мене "пеню з пені", за неуплату боргу!

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell