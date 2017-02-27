ну как ракета, ракетка... тенисная.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:09
ну как ракета, ракетка... тенисная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:13
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То психологічна атака. Позиваються трохи в інший спосіб.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:35
Что же, как видим, Alex2006, как обычно, оказался прав. Как бы загонялы и их помощники ни пытались сформировать у оленей "правильное видение", не прокатило)
Логично, между 19-м числом и началом "20-х чисел" экспортерам нужно набрать высоту, чтобы опять выгодно заводить валюту за счет оленей Сейчас идет тестирование готовности брать.
А тем временем, кто тогда не послушал загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.08 = 28.62
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 19 лис, 2020 17:51
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:03
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:18
Извините, что про валюты
Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить
Для тех, кто совсем не приемлет этот источник,
Долларохейтеры могут ликовать
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:25
Банки: +529 млрд
Всего: +403 млрд
Тут точно ошибки нет?[/quote]
529 + 101 + 43 - 269 = 404 vs. 403
Есть, конечно.
Ошибка округления называется.
Для удобочитаемости все значения приведены с округлением до одного миллиона.
Точные значения здесь:
Вам намекали, что в 2 строках (портфель банков и Итого) у Вас лярды вместо лямов
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 19 лис, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:27
чтото не понятно чему ликовать? Там график в статье приведен, до 2013 года тоже евро больше был, потом поменялись местами с долларом, теперь опять поменялись. Тоесть теперь доллар будет как до 2013 года? Что собственно это меняет?
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:34
Обещанный полный локдаун с середины декабря может, конечно, придушить рынки до посинения. Но по сезонке, макро- и политике донышко уже проскочили. До февраля (в нехудшем случае).
Так что, как не противно, но брать нужно. но вчера
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