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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6803680468056806>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 235
26,00-26,50
2%
4
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
3%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
44
28,50-29,00
36%
84
29,00-29,50
16%
38
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
7%
17
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  vitaliian написав:тем временем на мб +13 коп ко вчерашнему закрытию

наконец-то ракета-после-выборов-вниз о которой нам говорили большевики :mrgreen:

ну как ракета, ракетка... тенисная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:13

  vitaliian написав:ну как ракета, ракетка... тенисная.


это не ракета, а бульдозер :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:наступного дня, приходить лист - що газ-контора просить суд зтягнути з мене "пеню з пені", за неуплату боргу!
Але, якщо я оплачу в 5-денний термін - то вони відмовляються від свого позову!

То психологічна атака. Позиваються трохи в інший спосіб.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:35

Что же, как видим, Alex2006, как обычно, оказался прав. Как бы загонялы и их помощники ни пытались сформировать у оленей "правильное видение", не прокатило)

  vitaliian написав:тем временем на мб +13 коп ко вчерашнему закрытию

Логично, между 19-м числом и началом "20-х чисел" экспортерам нужно набрать высоту, чтобы опять выгодно заводить валюту за счет оленей :) Сейчас идет тестирование готовности брать.

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

А тем временем, кто тогда не послушал загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.08 = 28.62 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 17:51

  Alex2006 написав:Что же, как видим, Alex2006, как обычно, оказался прав. Как бы загонялы и их помощники ни пытались сформировать у оленей "правильное видение", не прокатило)


Как обычно, Алексы2006 дотянут до массового выноса отделений банков и обменок, в количестве 2006 штук на каждую :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:03

  zРадио написав:Как обычно, Алексы2006 дотянут до массового выноса отделений банков и обменок, в количестве 2006 штук на каждую :mrgreen:


рано еще, а когда время прийдет, будет поздно :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:18

Извините, что про валюты

Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить ссылку на корреспондент со слишком броским заголовком.
Для тех, кто совсем не приемлет этот источник, ссылка на оригинал на басурманском.
Долларохейтеры могут ликовать :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:25

  headshaker написав:НБУ: 0
Банки: +529 млрд
Юр. лица: +101 млн
Физ. лица: +43 млн
Нерезиденты: -269 млн
Всего: +403 млрд
Скромное размещение во вторник привело к скромному изменению общего баланса.

Банки: +529 млрд
Всего: +403 млрд
Тут точно ошибки нет?[/quote]

529 + 101 + 43 - 269 = 404 vs. 403
Есть, конечно.
Ошибка округления называется.
Для удобочитаемости все значения приведены с округлением до одного миллиона.
Точные значения здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills[/quote]

Вам намекали, что в 2 строках (портфель банков и Итого) у Вас лярды вместо лямов :shock:
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 19 лис, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:27

  Сибарит написав:Есть интересная новость, Долларохейтеры могут ликовать :)


чтото не понятно чему ликовать? Там график в статье приведен, до 2013 года тоже евро больше был, потом поменялись местами с долларом, теперь опять поменялись. Тоесть теперь доллар будет как до 2013 года? Что собственно это меняет?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:34

  Amat написав:Всем привет!

Кто, что думает? Ещё скинем пару копеек или дно было вчера и нужно брать ?
Вопрос не праздный, гривна накопилась.
Спасибо.


Обещанный полный локдаун с середины декабря может, конечно, придушить рынки до посинения. Но по сезонке, макро- и политике донышко уже проскочили. До февраля (в нехудшем случае).
Так что, как не противно, но брать нужно. но вчера :wink:
matroSkin
 
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