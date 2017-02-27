Амвросий написав:По факту это монополист диктующий цены, закупать газ в обход которого нет никакой возможности.
Схоже ви газом не користуєтеся, бо зовсім не в темі. Побутовий споживач дешевше, ніж у Нафтогаза, цілком може купляти в 3-х постачальників "Палівенерго" 5.88грн "Мегават" 6.22грн, Енергетичні ресурси України" 6.3грн і для порівняння у Фірташа 8.85грн.
.............."спостерігалось зростання обсягу коштів клієнтів. У порівнянні з початком поточного року їх обсяг зріс на 15,3% (93,1 млрд грн). Зокрема кошти юридичних осіб зросли – на 15,2% або на 38,1 млрд грн, кошти фізичних осіб – на 15,4%, або на 52,2 млрд грн. Приріст вкладів відбувся переважно за рахунок зростання обсягу коштів на вимогу.".............
Плюс 93 млрд.грн. И в основном - "до востребования"
Какое стадо, какой потенциал для забега оленей.
Давненько у нас уже не было настоящего профессионального забега. Пора бы.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Сибарит написав:Есть интересная новость, на которую почему-то не обратили внимания сайты финансовой тематики. Поэтому придется постить ссылку на корреспондент со слишком броским заголовком. Для тех, кто совсем не приемлет этот источник, ссылка на оригинал на басурманском. Долларохейтеры могут ликовать
трамп и корона. корона и трамп. ну и +11% евробакс к марту, как следствие. Байден и Пфайзер/Модерна все поставят на место. желательно...
stryzhko написав:Побутовий споживач цілком може купляти в 3-х постачальників
Знаете, у налоговой есть специальный термин - компании-прокладки. Это фиктивные компании, которые создаются для видимости их независимости от производителя. Например, предприятие продает неформально подконтрольной компании, с которой нет прямой аффилированности, товар по цене ниже рыночной. После чего эта компания "прокладка" продает товар по рыночной цене всем желающим...
Амвросий написав:Знаете, у налоговой есть специальный термин - компании-прокладки. Это фиктивные компании, которые создаются для видимости их независимости от производителя. Например, предприятие продает неформально подконтрольной компании, с которой нет прямой аффилированности, товар по цене ниже рыночной. После чего эта компания "прокладка" продает товар по рыночной цене всем желающим...
Це Нафтогаз продає комусь дешевше, ніж сам, щоб споживачі переходили туди? Вумна схема, нічого не скажеш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Сибарит написав: Евро в начале сессии просел, но сейчас восстановился примерно до уровня открытия.
В мире доллар уверенно растет со вчерашнего вечера. Мы пока повторяем за мировыми рынками, но есть перспектива их обогнать. ... Обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом году в этот день был также скачок курса, несмотря на серьезное давление со стороны облигаций.
Красивая скакала сегодня, как "кенгуру". С эвкалипта Камнем - вниз. те же 0,56% (по котировкам) примерно. Последить что ли за антиподами, как индикатором?
Сибарит, знаю, что Вы принципиально ингнорите влияние бекграунда на МБ, но квартал кварталом, а то, что началось сегодня и резко (+якобы в первых рядах страдальцев стоял Сити) как бы намекает, что вчерашний неудачный пранк Вована над бабушкой Кристалиной (+ откровения второй раз сбитого Уманского) сподвигли народ на безумства.